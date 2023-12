Al Oído: Nicolás Petro, Abudinen, Ciro Ramírez y Benedetti liderarán marcha anticorrupción

La inocentada no inocentada del año sin duda fue el trabajo gratis que le hizo el hijo del presidente Nicolás Petro a Gustavo Bolívar, protagonizando el peor escándalo del año y generando la ‘Petro Novela’ que supera lo que podría decir cualquier escritor.

O como olvidar el día en el que la senadora Piedad Córdoba a la altura de su turbante le dijo al senador JP, “HP”, en medio de un rifirrafe que tuvieron en la Comisión Séptima.

“Este tipo HP, perdón JP”, dijo.

Por supuesto que no dejaremos por fuera lo que nos dio hasta canción de salsa choque llamada el helicóptero porque, aunque parecía una gran inocentada, la vicepresidenta dijo que podemos llorar, pero seguirá en helicóptero.

O la gran idea del presidente al decir que a cuenta de tanto robo de celulares ahora se pensará en un programa de autodestrucción para cuando los roben. Al parecer los ingenieros serán su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás.

Es que en los debates siempre ocurren cosas mágicas, si no que lo diga la representante Susana Boreal que para defender la regulación del cannabis se le ocurrió que el argumento era decir que ella era consumidora regular.

“Mire yo soy consumidora también de marihuana y soy representante, es más, soy consumidora bastante regular, de hecho, todos los días”. Lo que al contrario nos puso hablar de cómo quedan muchos.

No me puedo ir sin hablar del día en que tantos funcionarios públicos pensaron que se les había aparecido la virgen cuando les llegó en algunos casos dos veces el sueldo y a otros hasta tres veces en pleno Black Friday porque sí, un pequeño error en el Ministerio de Hacienda causó este error que salió por 1 billón de pesos que por cierto no han logrado recuperar en su totalidad.

Inocentadas son las que vemos día a día, el senador Ciro Ramírez salió a marchar contra la corrupción luego el país conoció que estaría preso por, supuestamente, haber participado en un entramado de corrupción en contratación desde el Congreso. Tenemos un presidente que se ausenta por que se le pela la rodilla de su trabajo o porque le da gripa, cancela agenda y la nueva moda es la agenda privada, trina más de lo que trabaja y bueno así estamos.

Ni qué decir cuando el presidente Petro. Al igual que algún día lo dijo el expresidente Iván Duque, quien aseguró que si se volviera a lanzar sería elegido mandatario de Colombia.

La mayor inocentada es saber que nuestros congresistas ganan 43 millones y descansan más que todos, eso sí la senadora Isabel Zuleta dijo que eso no les alcanza por lo que no pueden bajarse el salario (cosa con la que todos son felices).

Atención: Ciro Ramírez, Nicolás Petro, Karen Abudinen y Armando Benedetti encabezarán marcha anticorrupción ¡Pásela por inocente!