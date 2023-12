Antioquia requería vigilancia de Gobierno: Isabel Zuleta por decisión sobre control minero

El presidente Gustavo Petro confirmó, a través de su cuenta de X, que el Ministerio de Minas será quien asumirá las funciones en materia minera que estaban delegadas en Antioquia a las autoridades departamentales. Esto anula la autonomía de entidades antioqueñas para otorgar licencias, títulos, o hacer seguimiento de los proyectos mineros.

Isabel Zuleta, senadora antioqueña del Pacto Histórico, en diálogo con La W expone su perspectiva positiva ante esta decisión.

“Nuestro país necesita una política minera que sea llevada a todos los territorios, no hay por qué tener delegaciones específicas. El plan de Gobierno es la nueva visión de pasar a una minería extractivista a una que dinamice los territorios con justicia social, eso se busca con Antioquia”, expresó la senadora, dando cuenta de que el departamento tenía una regulación diferente a la de todo el país.

Asimismo, en cuanto a cómo será la incursión del pequeño minero en este plan, la congresista dijo que sería en todo su beneficio.

“Lo que sucedió en el país fue una informalización de los pequeños mineros a través de una ley que prioriza a las multinacionales mineras, privilegiándolas. ¿Qué se necesita en la nueva política? Que se reserven áreas que no lleguen a las multinacionales, el pequeño minero no tiene como competir, esa nueva visión busca protegerlos”, aseguró.

¿Decisiones del Gobierno Petro están afectando a Antioquia?

En cuanto a las denuncias del gobernador electo, Andrés Julián Rendón, sobre el accionar del Gobierno en contra de su departamento en temas como quitarles la delegación minera en los proyectos e intervenir entidades como Savia Salud y Comfenalco, Zuleta expresó su postura.

“No he visto que esa haya sido la actuación contra el departamento, yo misma he participado en las reuniones de los proyectos, son muy importantes y el Gobierno los esta adelantando, pero no en la manera como están acostumbrados en Antioquia, y es dándoles órdenes”, afirmó.

Finalizando con una defensa en estas acciones, pues considera que se requería una vigilancia por parte del Gobierno.

