Fuerte debate de JotaPe Hernández e Isabel Zuleta por reducción de salario de congresistas

La agenda política colombiana dentro del Congreso ha estado marcada recientemente por el debate que ha suscitado la reducción del salario de los mismos congresistas por medio de un proyecto de Ley de autoría de JotaPe Hernández.

Por este motivo, el mismo representante JotaPe Hernández y la representante Isabel Zuleta pasaron por los micrófonos de La W para conversar sobre el tema resultando en un fuerte debate por las diferentes perspectivas de ambos congresistas.

Isabel Zuleta expresó durante el debate de este proyecto de ley el pasado 17 de agosto que “por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo que es distinto a los medios de comunicación y la opinión reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación, yo mismo he pasado noches enteras leyendo”.

Con respecto a esto, en La W, Zuleta explicó que “lo que parece es que les gusta a los medios a y las redes sacar de contexto una intervención, yo me mantengo en la posición que tenía hace muchos años, yo lo expliqué y además así lo demostró la votación”.

Añadió que “resalto la necesidad de que los congresistas hagamos el esfuerzo y tengamos la dedicación exclusiva a la que nos convoca la constitución política en su artículo 180, ese esfuerzo tiene que ser demostrado ante la sociedad”, dijo.

Por su parte, JotaPe Hernández en su primera intervención explicó que “me mantendré firme luchando para que esto se logre, no lo han sido los pronunciamientos de la senadora Zuleta, hay pronunciamientos de otros senadores que salieron de frente a manifestarse en contra de estos salarios”.

Aunque resaltó que finalmente “todos votan sí pero de manera obligada”.

Explicó que “es una discusión eterna porque son más de 24 proyectos que se han presentado, y ojo que lo que le servía a los congresistas era que se presentara por acto legislativo porque en ese requiere de ocho debates en un año, este son cuatro debates, en dos”.

Y así mismo que “como ya vieron que con este proyecto es probable que logremos aprobar, están diciendo que lo mejor es un acto legislativo”.

Luego, se le cuestionó a la senadora Zuleta si no le parecía descarado que fueran las personas quienes costearan la campaña de los congresistas luego de que esta misma dijo en declaraciones que tenía su sueldo hipotecado para hacer campaña.

A lo que respondió que “es un descaro que ustedes no sean capaces de poner la intervención en contexto, es un descaro que se limite esta discusión precisamente a una parte de la intervención. El descaro que yo vi ayer es que no se le diga con toda claridad al país que en la Constitución en su capítulo 6 es el que rige lo que hacemos o no hacemos los congresistas, por lo tanto, para cambiar la Constitución, y no es una mentira senador JotaPe, es un descaro que usted le diga al país que entonces vamos a cambiar la constitución vía proyecto de ley y no a un acto legislativo, esa es la realidad concreta”.

Hernández respondió y dijo “Isabel le hago una invitación, siga creyendo que los colombianos son idiotas, si uno va a modificar la constitución claramente se necesita un acto legislativo, pero acá no estamos modificando la constitución”.

Zuleta respondió diciéndole a Hernández que “usted le está mintiendo al país”.

A lo que Hernández sentenció expresándole que “no le mienta al país y no crea idiota a los colombianos”.

Se debe recordar que los congresistas colombianos ganan 37 veces lo que recibe un trabajador de salario mínimo, cifra que genera indignación en la opinión pública. Según el último incremento, hoy la remuneración de senadores y representantes es de $43.418.535.

