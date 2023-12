Siete alcaldes se posesionaron en el departamento de Córdoba

Montería

Siete de los 30 alcaldes elegidos popularmente el pasado 29 de octubre en Córdoba se posesionaron este 29 de diciembre. El primero en hacer oficial este acto ante un notario fue José Félix Martínez Bravo, quien estuvo acompañado de los congresistas conservadores Marcos Daniel Pineda García y Wadith Manzur, en el municipio de Moñitos.

“Vamos a hacer un gobierno pluralista, un gobierno que le llegue a todos, no vamos a discriminar; vamos trabajar por el bien general que es lo que quiere Dios y la Constitución colombiana. Confíen, no les vamos a fallar, vamos a acabar con la corrupción”, dijo el alcalde electo de Moñitos, José Félix Martínez.

“No podemos permitir que no haya buenos servicios de salud, que no haya educación, que no haya infraestructura, que no haya vías, que no haya respeto a la dignidad humana…es lo peor que había en Moñitos; había una esclavitud y humillación, eso hoy termina”, agregó el alcalde electo.

José Félix Martínez, alcalde electo de Moñitos, Córdoba. Foto: cortesía. Ampliar

Otros alcaldes electos de los municipios de Momil (Efrén Puche Carrascal), Puerto Libertador (Alberto Rubio Durango), Planeta Rica (Ramón Calle Cadavid), La Apartada (Óscar Calao), San Carlos (Fray Monterrosa) y San Bernardo del Viento (Navonazar González), también adelantaron este acto respectivamente.

En el caso de San Bernardo del Viento, el alcalde electo Navonazar González, indicó que “hoy, con determinación, asumo la responsabilidad de liderar esta comunidad hacia una nueva etapa de progreso y desarrollo. Cada uno de ustedes es parte fundamental de este camino que emprendemos”.

Navonazar González, alcalde electo de San Bernardo del Viento. Foto: tomada de Instagram @navonazarg. Ampliar

Otros siete alcaldes se posesionarán el sábado 30 de diciembre y cuatro más el 31 de este mismo mes. El resto, incluyendo el de Montería realizarán este acto el primero de enero de 2024, fecha en la que también se posesionaría el gobernador electo Erasmo Zuleta Bechara, en la Villa Olímpica de la ciudad de Montería a las 9:00 a.m.