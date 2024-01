“Lo pueden tumbar a uno”: director de UNP sobre “presiones” de congresistas por camionetas

"No es cierto que se infringieron normas para elección de nueva sede": director de la UNP

Mientras el país recibe noticias de asesinatos de líderes sociales, politicos y excombatientes, congresistas estarían presionando a la Unidad Nacional de Protección para que les asignen vehículos para movilizarse en sus vacaciones.

La denuncia la hizo el director de esa entidad, Augusto Rodríguez, quien aseguró en los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, que se ha sentido presionado por cuenta de los requerimientos “especiales” en época de receso legislativo.

“Hemos hecho un llamado a la solidaridad, a la reflexión a ciertas personas que en razón del cargo se les han asignado vehículos para que, en un gesto de solidaridad, no nos hagan exigencias que resultan un poco odiosas por estas épocas, cuando están asesinando líderes y ellos están solicitando vehículos que entendemos que, en un periodo como este entre diciembre y enero, son para hacer turismo en las ciudades de la Costa”, precisó Rodríguez.

El director señaló que “los líderes sociales y comunales, periodistas y las poblaciones que no están en el ámbito institucional o parlamentarios tienen el 43% de los vehículos, mientras que el 57% está en poder de servidores públicos y parlamentarios”.

Conforme a su denuncia, cuando niega los vehículos, los congresistas terminan acudiendo a citaciones a debates de control político para ejercer presión.

“Nos han solicitado vehículos algunos parlamentarios. No puedo dar los nombres, pero sí tengo registro porque lo hacen con una petulancia enorme. Exigen que se les entregue vehículos para su transporte en estas festividades y alegan que es para labores congresional cuando todos sabemos que no están ocurriendo. Uno siente que hay una presión porque, si no se hace, tenemos que esperar el llamado a control político”, concluyó.

