Suspenden fotomultas y operativos de tránsito en Villa del Rosario

Cúcuta

Este miércoles 3 de enero el nuevo alcalde de Villa del Rosario visitó las oficinas de tránsito, con el fin de dar a conocer las directrices en materia de movilidad para el municipio histórico: Suspender hasta nueva orden las dos fotomultas que hay sobre la autopista internacional, así como los operativos de tránsito.

“Lo que se venía haciendo el año anterior, no va a volverse a vivir en el municipio. Necesitamos cambiar la mala imagen que la gente tiene con relación a tránsito de Villa del Rosario” dijo Camilo Suárez.

Suárez recordó que ya asumió el cargo la nueva directora de tránsito municipal, Lilibeth Ventura, quien tiene la responsabilidad de revisar y hacer el plan de trabajo que brinde las garantías en materia de movilidad en zona de frontera.

“Necesitamos organizar todo el tráfico de nuestro municipio, recuperar el espacio público” dijo el mandatario, quien fue enfático en decirle a todo el personal “que si no acatan las órdenes, si no salen realmente a trabajar cuando se establezca una orden de trabajo, van a empezar a ser sancionados, se les abrirá un proceso disciplinario y vamos a mirar a ver cómo se puede hacer para apartarlos del cargo si no cumplen con las órdenes de prestación que va a dictar la nueva directora”.

El mandatario pidió a los conductores no exceder los límites de velocidad sobre los tramos viales, para evitar que aumente los registros de accidentes de tránsito.