“Vivimos gracias a la unidad”: sobreviviente al accidente aéreo en Los Andes

A propósito del estreno de la película ‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona, la cual ya se encuentra en salas de cine y en la plataforma Netflix, W Fin de Semana conversó con uno de los protagonistas de la tragedia que inspiró este largometraje.

Se trata de Carlos Páez, exintegrante del equipo de rugby Old Christians y quien fue uno de los 45 pasajeros que viajaban en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que partió el 12 de octubre de 1972 hacia Santiago de Chile y se estrelló en la cordillera de Los Andes.

Páez, junto con otros sobrevivientes, permaneció 72 días a 4.200 metros de altura en la cordillera andina, rodeado de nieve y a 25 grados bajo cero. Un detalle que ha trascendido de esta historia fue que los jóvenes se vieron obligados a tomar la difícil decisión de alimentarse de los cuerpos de sus compañeros muertos para poder sobrevivir.

Así, el exjugador, que en aquel entonces tenía 19 años, contó cómo logró sobrevivir a este difícil episodio, sobre el cual sigue ofreciendo testimonios y dictando conferencias hasta el día de hoy.

Para Páez, es “obligación ver esta película”, ya que no se trata de la historia de Los Andes sino de la esencia del ser humano:

“Habla de cómo un grupo humano, en el que todos se mantienen juntos con un mismo objetivo, pueden salir adelante en las condiciones más adversas. Está considerada la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos, protagonizada por gente común (…) éramos unos chicos de 18 años que no servíamos para nada, unos malcriados y consentidos, a quienes nos tocó vivir esta historia de la cual seguimos hablando 51 años después”.

Además, Páez ponderó el punto de vista dado por el director Juan Antonio Bayona a esta historia, considerándolo “uno de los Top 10 del mundo” debido a que “les dio protagonismo a los muertos tanto como a los vivos, porque siempre se habló de los sobrevivientes, pero muy poco de los que murieron”.

El conferencista también recordó que la película recibió una ovación de pie de 12 minutos en el Festival de Venecia, un hecho inédito: “Tres periodistas usaron la palabra ‘elegancia’ a la hora de describir la forma en que se trataron los temas”.

En cuanto al episodio en el que se vieron obligados a alimentarse de sus compañeros fallecidos, Páez reflexionó: “Cabe la pregunta al revés: ¿tú qué hubieras hecho? Lo he preguntado en las últimas 70 u 80 conferencias y nadie me levantó la mano. Todos hubieran tomado la decisión, porque el derecho a la vida es uno de los más nobles que tiene el ser humano (…) yo no peleaba por Hollywood ni por las películas o los documentales y la fama, peleamos por cosas muy simples. La escala de valores cambia cuando suceden estas situaciones y empiezan a tener importancia cosas que en otro momento no se las damos”.

El accidente

En cuanto al accidente, Páez respondió: “Cuando nos subimos a un avión, tenemos miedo de que se caiga. Pero cuando el avión se cae, vos decís: ‘esto a mí no me está pasando’, crees que es un sueño”.

De este modo, cuando se pronto se encontraron en medio de la cordillera, a 4.200 metros de altura donde las temperaturas son entre 25 y 30 grados bajo cero, sin recursos (era primavera y ellos viajaban en mocasines), se vieron obligados a vivir esa historia de más de 70 días.

Sobre el tiempo que pasaron en la cordillera, Páez reflexionó: “70 días que es mucho tiempo (…) da para ponerse de novio, casarse y divorciarse, pero es un tiempo que da la posibilidad de evolucionar y transformarse para salir adelante, que fue lo que pasó en nuestra historia”.

De este modo, Páez sostuvo que la unidad fue el secreto de su supervivencia fue la unidad: “Como yo digo: no somos machos, pero somos muchos. Si no hay unidad, no hay posibilidad (…) nuestra historia fue gracias a la unidad”.

De este modo, Páez reconoce que es una historia de la cual todos aprenden, incluso él mismo: “El otro día, el periodista argentino Óscar González Oro me preguntó qué pensaba de la vida para atrás, y yo le dije que valió la pena. Gracias a que yo estoy vivo, hay ocho más: tengo dos hijos, seis nietos y bueno, la vida continúa y eso es lo que importa. El homenaje más grande es el homenaje a la vida”.

