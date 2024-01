Defensa de Yhonier Leal pidió su libertad por vencimiento de términos

El abogado Daniel Peña, defensor de Yhonier Leal, quien es procesado por el doble homicidio de su mamá Marleny Hernández y de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, pidió la libertad por vencimiento de términos.

El abogado defensor de Leal formalizó la solicitud ante la juez 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, argumentando que, entre el 15 de enero de 2022 y el 10 de enero de 2024, han transcurrido 725 días en los que su cliente ha permanecido privado de la libertad sin que se haya proferido una sentencia sobre este caso.

Los hechos por los que Leal es judicializado ocurrieron entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre de 2021, en zona rural del municipio de La Calera, Cundinamarca.

“Honorable juez para manifestar que, desde la imposición de la medida de aseguramiento invasiva y restrictiva de la libertad, desde ese día 15 de enero del año 2022 a hoy, 10 de enero de 2024, han transcurrido 725 días”, dijo el abogado.

Agregó que, “es claro su señoría que desde el punto de vista objetivo se ha vencido ese año de vigencia de la medida de aseguramiento” y pidió que se otorgue la libertad por vencimiento de términos a Jhonier Leal.

Se espera que tanto el fiscal Mario Burgos como el representante de las víctimas, el abogado Elmer Montaña, y la delegada de la Procuraduría, se pronuncien sobre la solicitud de la defensa.

Así va el caso

El proceso se encuentra en la etapa de juicio, donde ya se han escuchado varios testimonios y la Fiscalía ha presentado la mayoría de sus pruebas contra Leal, buscando demostrar su hipótesis sobre que él es el causante de las muertes de sus familiares.

Cabe recordar que en enero de 2022, en medio de una audiencia, Leal confesó los crímenes e incluso pidió perdón y dijo además que no lo volvería a hacer.

“Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal: de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía”, dijo Leal.

Agregó: “Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer”.

Sin embargo, en abril del mismo año, pidió intervenir en medio de la audiencia en la que se formalizó el preacuerdo con el que obtendría una condena de 27 años.

En la diligencia se retractó al asegurar que la Fiscalía supuestamente lo había presionado. “Renuncio al preacuerdo y me declaro inocente”, afirmó Leal.

Ante la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, el procesado se arrepintió.

“Ahora estoy más claro y consciente y al estar así en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión y se lo hice saber a mi abogada de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones soy inocente”, señaló.

Agregó que “soy una persona que sólo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos, para servir a la sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente vivo para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión familiar”.

En su momento, reconoció que era muy grave la situación económica de su familia y dijo que se sentía afectado emocionalmente.

“Me he visto obligado emocional y psicológicamente a firmar un preacuerdo y a declararme culpable y a vivir semejante escarnio público para mí y toda mi familia”, dijo Leal.

Entre tanto, el pasado mes de noviembre en medio de la audiencia preparatoria de juicio, Leal reiteró que fue víctima de una presión de la Fiscalía, cuando la juez le preguntó sobre su presunta responsabilidad en las muertes.

“Me declaro totalmente inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios”, dijo.

Dijo que cuando confesó los crímenes estuvo no solamente intimidado por la Fiscalía General, sino que también estuvo mal asesorado por su abogado en esa época.

Leal permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

“En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, el cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa”.

En otra diligencia aseguró que se siente “torturado psicológicamente”.

Se espera que la defensa de Leal presente la solicitud ante el juez de Control de Garantías que por reparto corresponda resolver esa solicitud.