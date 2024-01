Presidente del Senado niega haber pedido un ministerio para apoyar agenda del Gobierno

En pocas semanas el Congreso retomará las sesiones ordinarias, con varias reformas sociales del Gobierno pendientes en la agenda. El Senado tendrá este semestre mayor protagonismo que la Cámara por cuenta de dos discusiones: reforma pensional y reforma a la salud. Además, allí se votaría la moción de censura contra la ministra del Deporte por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

La pensional tiene pendiente el segundo debate, pero no ha sido agenda por el presidente de esa corporación, Iván Name, cuya relación con la Casa de Nariño no ha sido la más cercana. Teniendo en cuenta que es él quien lleva la batuta sobre los tiempos y prioridades, La W le consultó cuál es la razón por la que no ha sido agendada la pensional.

Hace siete meses esa iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima y no hay claridad sobre la fecha en la que se podría citar el siguiente debate, en la Plenaria. Aunque algunos sectores aseguran que la demora obedece a un supuesto interés burocrático de Name, el senador lo niega.

“Lo que manifesté alguna vez en mi partido es que, para ser un partido de gobierno, como es el caso de la declaratoria que hasta ahora tiene el mío, el partido Alianza Verde, hay que estar representados en un gabinete ministerial y nosotros no lo estamos. Tenemos una serie de importantes figuras a quienes apreciamos y que están en el gobierno, pero a título individual, personal por su relación con el presidente. Pero no he condicionado eso a nada, porque el presidente del Congreso no tiene ninguna consideración diferente a lo conveniente para el país”, señaló.

En ese sentido el congresista, cuya presidencia culminará el próximo 20 de julio, manifestó que no hay lentitud en el trámite y que la discusión se dará “de manera correcta, con tiempo y detenimiento”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Leonidas Name Gómez, sobrino suyo, reciba un cargo del Gobierno en el sector agro, el senador negó que lo haya postulado.

“El sobrino mío que tiene esa condición familiar, que uno ni escoge, ni de la que me arrepiento, porque es un hombre preparado y correcto, pero no hace parte de mi organización ni de mi partido, por el contrario, fue candidato a la Cámara dentro del Pacto Histórico. No puedo tener candidatos a nada en un gobierno en el que mi relación tiene que ser respetuosa, pero lo suficientemente independiente. No he tenido candidatos a ningún cargo público”, concluyó.