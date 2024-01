¿Genocidio de Israel en Gaza? Informe de HRW alerta sobre la situación en Medio Oriente

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre el último informe que emitió esta organización de la crítica situación en Gaza ante la guerra de Israel con Hamás.

“La situación en Medio Oriente es dramática y terrorífica, han sido asesinados más de 22.000 palestinos y más de 1.200 israelíes”, aseguró.

Ante esto, mencionó que es necesario que la comunidad internacional compare la respuesta que dio cuando Rusia invadió Ucrania y la que está dando con la desmedida respuesta de Israel a la agresión de Hamás.

“En la invasión de Rusa a Ucrania se hizo un gran despliegue y se puso a disposición todas las herramientas para proteger a las víctimas ucranianas (…). Hoy el desafío de la comunidad internacional es demostrar que no tiene doble racero y que está a disposición de proteger de la misma manera a las víctimas palestinas”, dijo.

¿Es genocidio lo que está ocurriendo en Gaza?

“El genocidio es un término complejo porque la ciudadanía lo usa de forma popular, pero tiene una definición técnica y jurídica en el DIH que consiste en cometer cierta cantidad de actos con el propósito de destruir a alguna parte de un grupo étnicos o raciales”, explicó.

Por otro lado, se refirió a la denuncia que hizo Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.

“Hay dos tribunales distintos: uno es la Corte Penal Internacional (CPI) y otro es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), frente a este último es donde Sudáfrica ha llevado el caso y no es contra funcionarios en particular, es entre estados. Allí se discute si Israel está cumpliendo o no sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio”, afirmó.

A propósito, aclaró que la CPI sí investiga a personas individuales y establece su responsabilidad penal.

¿Tiene herramientas Naciones Unidas para reclamar a Israel?

“Tienen herramientas muy importantes para responder a las atrocidades que ocurren en Medio Oriente”, aseguró.