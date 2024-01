Rafael Dudamel dice que al Bucarmanga deberán llegar al menos dos defensas centrales

El exfutbolista venezolano y nuevo director técnico del Atlético de Bucaramanga, Rafael Dudamel, conversó con el doctor Peláez y Martín De Francisco sobre el futuro del equipo y los partidos de preparación.

“Estos partidos de preparación son de ensayo y error, que nos permite darnos cuenta si el sistema elegido es el correcto de acuerdo con las características de los jugadores, también les da la oportunidad a los futbolistas que compitan por un lugar”, aseguró Dudamel.

De igual forma, aseguró que debutará contra el Junior de Barranquilla, luego de que este se enfrente a Millonarios en la Superliga.

En cuanto a la línea defensiva, para iniciar campeonato, señaló que esta es la que va teniendo más continuidad, “a esta línea deberían llegar uno o dos defensores centrales más que nos permita tener fondo en la escogencia en el cuarteto posterior (…) buscando tener un equipo versátil que dependiendo de las circunstancias nos de opciones de cambios”.

Frente a lo anterior, explicó que por ahora no tiene claro si los defensores que llegarán son futbolistas nacionales o internacionales. No obstante, mencionó que lo que es crucial para el Bucaramanga es que “marquen la diferencia, por encima de los que tenemos que es bueno. Mena y Henao son futbolistas de mucho recorrido y se han venido trabajando de una manera fantástica; ellos se muestran muy sólidos y no es fácil salir al mercado a encontrar dos mejores que ellos”.

Así mismo, aseguró que también hace falta un extremo por derecha, “así tendríamos el plantel completo”.

Por último, mencionó que “el jugador colombiano es noble, es dócil. No es que no encuentre ese manejo y gestión el Chile, Brasil o México, pero cuando se dirige en esos países, cuyos jugadores tienen un ingreso mucho mayor, la gestión es más compleja; los tiempos de trabajo son más cortos, entonces hay que optimizar todo mucho mejor”.