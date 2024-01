Sigue la polémica por participación de FEPCUBE en la Serie Intercontinental de Béisbol

La polémica continúa alrededor de la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional que se disputará a partir del 26 de enero en Barranquilla. La Federación Cubana de Béisbol junto al Ministerio del Deporte de Colombia se opusieron a la participación de la autodenominada Federación Profesional Cubana de Béisbol conformada por deportistas exiliados en Estados Unidos rechazando el uso de la bandera e himno de Cuba. Yordano Carmona, miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, habló en La W sobre la controversia.

“Ya hay antecedentes de actos similares. Hace unos meses un boxeador Robbie Ramírez, doble campeón olímpico, fue a una pelea de título mundial en Japón y la embajada en el país le prohibió a los organizadores que el deportista usara el himno para su pelea” señaló Carmona quien no se mostró sorprendido por las declaraciones de la Federación Cubana de Béisbol. Asimismo, indicó que considera que todo hace parte de un show mediático.

Ahora bien, el co-fundador de “La Pelota Cubana” afirmó que pudo conversar con Mandy Yanes, presidente de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, y varios jugadores que están en la pre nómina para viajar a Barranquilla a la competición quienes coincidieron en que no necesitan una bandera o himno para sentirse cubanos. Sin embargo, reconocieron que “esos símbolos patrios no son de un Gobierno o una dictadura, pertenecen a todos los cubanos” indicó Carmona.

¿Pueden haber represalias por parte del Gobierno de Cuba si el equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol decide utilizar el himno y bandera de la isla? Yordano Carmona señaló que legalmente no cree que sea posible. “Si este torneo se hubiera hecho en Miami ¿A quién iba a llamar Cuba para decir que el equipo no puede usar el himno y la bandera? Legalmente no creo que ellos puedan impedírselo”, afirmó el periodista.

En la misma línea añadió que el objetivo de los deportistas que viajan a Colombia es “enviar un mensaje al mundo de que hay jugadores en los Estados Unidos y en el exilio que no están de acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol”.

En relación al comunicado del Ministerio del Deporte de Colombia en el cual la entidad comparte la posición de la Federación Cubana de Béisbol y se opone a que FEPCUBE utilice la bandera e himnos de Cuba, Carmona reconoció que llama la atención la posición del Gobierno dado el carácter privado del evento organizado por el Team Rentería USA, pues “si es un evento privado y yo quiero invitar a los residentes de Plutón, lo puedo hacer porque es privado”. Sin embargo, el periodista cubano indicó que la postura del Ministerio del Deporte colombiano puede estar relacionada con la polémica de los Juegos Panamericanos en Barranquilla y la pérdida de la sede. “Están tratando de recuperarla y para ello van a necesitar los votos de cada país que pertenece a la Confederación Panamericana y Cuba tiene voto allí. Puede que el ministerio de alguna manera haya dicho vamos a tratar de alinearnos con la Federación Cubana de Béisbol a ver qué podemos hacer” concluyó Carmona.