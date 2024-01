Gestora social de Bucaramanga rechazó los dos feminicidios que se presentaron en la ciudad

Bucaramanga

La gestoral social de Bucaramanga, Paula Ramírez, rechazó estos dos feminicidios que se han presentado en la ciudad estos primeros días del mes de enero y señaló que no es concebible que se presenten estos hechos por lo que hace un llamado a todas las mujeres que son víctimas de algún tipo de maltrato que lo denuncien.

“El primer paso es denunciar, no tenemos otra forma de conocer estos casos y debemos ser solidarios con todas las personas que veamos que están siendo abusadas y maltratadas, que la comunidad sea la primera en alertar si la víctima no lo hace o está siendo intimidada, vamos a acompañarlas y rodearlas para que no terminemos en ese triste descenlace”, señaló la gestora social.

Insiste la gestora social que las líneas 155 y 123 están disponible las 24 horas del día para que se haga la denuncia de cualquier tipo de maltrato, además dijo que entiende que algunas mujeres sienten miedo de denunciar por las amenazas de las que son víctimas pero agrega que “la ley siempre va a estar al lado de ellas, las vamos a acompañar y hay programas sociales para hacerlo”.

Sobre el caso específico de la menor de dos años víctima de feminicidio agravado, señaló la gestora social que han estado en acercamientos con la madre de familia y se le está brindando el acompañamiento y las ayudas necesarias estos días. Aunque la secretaría de desarrollo social municipal se encuentra en el proceso de contratación la administración municipal estaría al frente del proceso de sus honras fúnebres.