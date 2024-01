Petro parece un bloque de disidentes de las Farc escribiendo contra la Fiscalía: Barbosa

Han sido innumerables los rifirrafes entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Dichas críticas generaron controversia en diferentes sectores del país, de hecho, varios funcionarios han acusado al fiscal que hacer campaña política.

Precisamente, en De Par En Par, Barbosa, quien ya está pronto a dejar el cargo, lanzó fuertes cuestionamientos al mandatario a propósito de su gestión en el país.

El fiscal comparó el Gobierno del presidente Petro con el de exmandatarios como Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Además, aseguró que la actual administración ha querido injuriar a algunos expresidentes.

“Han querido, incluso, que el fiscal salga a decir que estos expresidentes son unos expresidentes bandidos y no lo son, porque no tengo elementos de juicios para decirlo, respetemos las dignidades que han tenido”, aseveró Barbosa.

Así mismo, sostuvo que en los anteriores gobiernos la Fiscalía ha podido trabajar con el apoyo del Gobierno Nacional, sin embargo, manifestó que durante su gestión como fiscal no tuvo “ningún presidente al frente”.

“Un fiscal nunca debe hacerle sombra al presidente de la República cuando el presidente asumió su dignidad de presidente. Por eso la gente dice que los fiscales antes se enloquecían y puede que se enloquecían, pero es que al frente tenían al presidente. Yo me he encontrado que no tengo ningún presiente al frente, esa es la gran diferencia”, dijo.

Petro y Twitter

Así las cosas, Barbosa se refirió a las criticas que ha hecho Petro a la Fiscalía a través de su cuenta de X.

“Un presidente que lo que hace es pensar en contra de la institucionalidad, o sea yo me levanto a ver trinos y veo trinos contra la Fiscalía. Yo me pregunto parece como si fuera un bloque de disidentes de las Farc escribiendo contra la Fiscalía”.

En esa misma añadió que, “nadie se aterra cuando Gustavo Petro dice que la Fiscalía es un templo de criminales, eso me sorprende. Gustavo Petro manda unas órdenes para sacar a extraditables de la cárcel y yo digo que este señor está usando como si fuera una ametralladora el Twitter para acabar con la dignidad de la gente”.

El fiscal insistió en los mensajes que constantemente comparte el presidente a través de sus redes sociales y aseguró que no puede entender cómo “arremete contra la institucionalidad”.

“Él parece que fuera opositor de la institucionalidad que él representa, él está en el lugar equivocado (…) No conozco un trino de algún expresidente en contra de la Fiscalía o alguna institución”, puntualizó.

Gestión de Gustavo Petro

Por último, el fiscal General de la Nación aseguró que Petro “no ha hecho absolutamente nada bien” en lo que lleva de mandato.

“Él dice que ningún gobierno le va a poder borrar lo que ha hecho su Gobierno, yo le diría que tiene razón porque uno no borra nada de algo que no ha existido, eso es un cuaderno vacío y ha generado gran incertidumbre nacional (…) Claro que hay buenas ideas que pueden surgir, pero no estamos en una universidad”.