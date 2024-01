¿Armada Nacional administrará el Puerto de Buenaventura? Comandante Cubides responde

En diálogo con La W, el comandante de la Armada Nacional, almirante Francisco Cubides, se refirió a la posibilidad de que la institución maneje el Puerto de Buenaventura como se tendría pensado desde el Gobierno Nacional tras reversar la decisión de prorrogar el contrato para la operación del muelle ubicado en el pacífico colombiano.

Ante este escenario agregó: “conocimos una resolución de la ANI que reversa otra resolución haciendo una modificación al modelo que teníamos y existía, esa resolución que reversa define que el modelo actual y venía hasta la fecha se prolonga por un año más”.

“Estamos pendientes de las instituciones del Gobierno Nacional y definir que viene durante este año. En este momento el muelle sigue un año más en el modelo que está definido, tenemos que definir qué demanda el gobierno, estamos pendientes de una reunión con la ANI para que, si así se define, que la Armada Nacional entre a administrar el muelle, pues eso demanda de una transición que demanda un cambio de normatividad para que le dé el rol a la Armada. Es una buena idea, pero necesitamos un nuevo marco normativo”, señaló.

Según el oficial esta normativa, “necesitamos que exista un nuevo marco, que se reestructure la organización de la Armada, tendríamos que reestructurarla como corresponde para tener una unidad para el manejo del muelle, un proceso de transición que nos demanda conocer del negocio puntualmente. Estamos dedicados es a la seguridad de los puertos, tenemos que hacer una transformación y eso nos demanda y una reestructuración de la Armada y una preparación de nuestro personal para estar en condición de asumir ese nuevo rol”.

Sobre este mismo tema, en diálogo con La W, el ministro de transporte, William Camargo, dio su versión sobre lo ocurrido y porque desestima que el país pueda afrontar una gran demanda por estos hechos.

“La información que tenemos es la siguiente, al Consejo Directivo llega a una solicitud de prórroga sin mayor detalle frente a un puerto en Buenaventura y es frente a uno de los componentes de una operación portuaria, ahí tenemos cuatro elementos y el muelle 13 que estaba bajo un permiso Especial otorgado a una entidad de las Fuerzas Armadas, había sido entregado en arrendamiento a un operador portuario, ahí ese permiso que se extinguió a finales de este año y tres permisos más que se extinguen el próximo año”.

“A partir de allí se inicia un proceso en el que obviamente por un tema de principio de precaución asociado a operaciones también de temas ambientales, pues el Consejo Directivo considera que no es procedente esa extensión (del contrato) hasta que no se evalúe lo que ha pedido el Ministerio de Ambiente y sobre esa base se modifica una decisión que fue informada y a la cual renunció muy rápido, en términos de manera, digamos muy rápida el operador portuario, ahí hay que precisar aquí la operación el puerto sigue ahí, no hubo una afectación no hay un derecho adquirido”.