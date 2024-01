¿La vasectomía se puede revertir? Urólogo habla sobre las ventajas y riesgos de la cirugía

El urólogo Alejandro Jaramillo pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la vasectomía, los beneficios y riesgos que podría traer esta cirugía.

En primer lugar, el experto de la Universidad Javeriana explicó que “cuando los hombres tomamos la decisión de no tener hijos hay varias opciones para eso. La primera es usar métodos de barreras, es decir, condón o que la pareja planifique. Esto funciona en parejas estables, pero hay un grupo de parejas en las que su actividad sexual es más dispersa, cuando el condón no es una opción, lo que viene es la vasectomía”.

Añadiendo que “la vasectomía es un procedimiento quirúrgico, realizado bajo anestesia local. Se inyecta una pequeña cantidad de líquido anestésico sobre la piel del escroto y en inguinales y de esa manera el paciente solo va a sentir que lo manipulan, pero no va a presentar dolor durante el procedimiento. Se abre la piel y mediante la palpación del cirujano, encontrar ese tubito que es el que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta las vesículas seminales”.

De igual manera, el doctor comentó que “la vasectomía per se es permanente, es decir, si yo no hago nada para revertirla la vasectomía se va a quedar así de por vida. Sin embargo, si yo decido que quiero volver a tener hijos toca volver a operar ese paciente. En este caso, la cirugía ya no es vasectomía sino una que se llama vasovasostomía que es un procedimiento bajo anestesia general, se hace una incisión a cada lado del escroto y busca los dos cabos que se habían seccionado”.

Por otra parte, el doctor Jaramillo detalló que, como cualquier otro procedimiento, también se pueden presentar complicaciones. Sin embargo, son muy pocas las probabilidades.

“Se puede presentar sangrado durante el procedimiento o presentar hematomas, puede haber dolor testicular crónico, que es que uno de los dos testículos quede molestando. A veces se produce una cosa que se llama un granuloma, que es donde uno corta y se forman bolitas adentro que pueden producir dolor, si ese dolor es muy fuerte toca llevar al paciente nuevamente a cirugía”, dijo.

Para finalizar, el urólogo aclaró que esta cirugía es 99,5% efectiva. “La cirugía es menor, la incapacidad es de tres días en donde el paciente tiene que quedarse acostado, se cuide y se ponga hielo. El ejercicio y la parte física lo puede volver a hacer más o menos a los ocho días. Tiene que planificar porque todavía podría embarazar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: