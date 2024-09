Petro arremete contra quien lo demandó por la postulación de Gregorio Eljach

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro cuestionó a quien radicó la primera tutela ante el Consejo de Estado contra él, por una supuesta violación al debido proceso en la elección de Gregorio Eljach como su candidato a la Procuraduría.

“¿También me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y mi despacho, como dice mi carta al presidente del Senado?”, expresó.

Además, el mandatario sugirió que quienes podrían estar detrás de esta demanda son los aliados de Vargas Lleras: “¿O se trata de un ‘vargasllerismo’ que sufre de viudez del poder?”, puntualizó.

El presidente concluyó diciendo: “Por favor, no más Néstor Humberto, no más cartel de la toga, no más usar la justicia como arma política y extorsiva”.