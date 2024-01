No es quién es propietario del Esequibo, sino que no salga el petróleo que hay allí: Petro

En medio de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro una vez insistió en su propuesta de que las economías no dependan de la exploración y explotación de gas y petróleo. En ese sentido hizo referencia a las diferencias entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, en donde la explotación de combustibles fósiles se ha convertido en punto de discusión.

“En el caso de Guyana hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que el petróleo debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. ¿Es posible plantearlo a Inglaterra y EE.UU.? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar del conflicto en el Esequibo, Guyana aliada con el Reino Unido está en lo mismo. Lo que hay que plantearse no es quién es propietaria del Esequibo, sino que no salga el petróleo que hay en el Esequibo”, dijo Gustavo Petro.

Tras esto, el mandatario puso sobre la mesa la propuesta colombiana de cambiar deuda por acción climática y cambiar el sistema financiero mundial.

“La realidad científica hoy dice que, si seguimos en el consumo de petróleo, carbón y gas, de hidrocarburos en general, en el mundo (básicamente en el norte del mundo desarrollado), la humanidad se extingue. La vida se extingue en el planeta. Luego, cómo lograr los reemplazos económicos, el cuidado de sistemas estratégicos como la selva amazónica, el cambio de las tecnologías y las economías en el corto plazo. Hay que financiarlo y ese financiamiento implica una reforma del sistema financiero mundial. La propuesta colombiana es cambiar deuda por acción climática. El cambio de la deuda tiene diversos mecanismos que a nuestros países no se les cobre prima de riesgo en su endeudamiento, y entonces liberamos recursos que se deben dedicar 100% a la acción climática”, concluyó.