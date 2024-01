Cambio de sede de Alianza Petrolera se hizo por falta de apoyo financiero, según Dimayor

A propósito de la decisión de Alianza Petrolera de cambiar su sede de Barrancabermeja a Valledupar, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió a las razones para autorizar la salida del club.

Jaramillo coincidió con la posición del presidente de Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, quien aseguró que la decisión se tomó debido a que no podían seguir manteniéndose con los recursos que tenían actualmente.

“En este momento tienen compromisos internacionales importantes, tomaron relevancia en el campeonato porque les fue muy bien en el año anterior. Precisamente para estos procesos consideran que necesitan más apoyo”, señaló Jaramillo en Peláez y De Francisco.

Afirmó que, pese a los esfuerzos de la Alcaldía de Barrancabermeja, el apoyo financiero para el club era difícil cuando se trata de recursos del sector público.

“Necesitamos más apoyo a esos clubes que de alguna manera están en regiones donde su tema financiero no es tan claro. Allí no hay patrocinadores privados y aunque los alcaldes y gobernadores los patrocinan por un tiempo, lo dejan de hacer después. Para ellos el tema de subsistir no es tan fácil”, añadió Jaramillo.

Por otro lado, se pronunció sobre las condiciones que tiene presente la Dimayor cuando un equipo pretende cambiar de sede.

Señaló que entre los factores está la visita del lugar al que llegaría el equipo a jugar para revisar que el estadio cumpla con los requerimientos técnicos.

En caso de que en esta ciudad juegue algún equipo profesional, se debe tener el visto bueno por parte del club. Por último, que la asamblea apruebe el cambio.