MinMinas pide a Corte Constitucional anular sentencia sobre deducibilidad de las regalías

El Ministerio de Minas le pide a la Corte Constitucional anular el fallo que tumbó el artículo de la reforma tributaria del Gobierno Nacional, que les prohibía a las empresas explotadoras de hidrocarburos deducir las regalías del impuesto de renta.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda también le envió una solicitud al alto tribunal para que realice la apertura de un incidente de impacto fiscal, ya que, según el gobierno serían $27 billones los que se perderían con esta decisión.

Mientras tanto, la DIAN elevó a la Corte Constitucional una solicitud de aclaración y adición de la sentencia (C- 489 de 2023), en la que pretende que se diga, por ejemplo, sí en el 2023, no pueden deducir las regalías o las tienen que pagar, pero cuando vayan a hacer la declaración de renta de 2023, que sería lo que ocurriría en 2024, prácticamente pediría no deducir el valor.

La Corte Constitucional evaluará estas peticiones que fueron elevadas después de fallar la demanda inconstitucionalidad presentada por el representante Edward Osorio, y decidir que se cae la prohibición a las empresas exportadoras de deducir las regalías del impuesto de renta. La sala de la Corte se llevará a cabo este viernes 19 de enero, en donde los magistrados ponentes Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Cristina Pardo revisarán las sugerencias para poder tomar una decisión. La sala también tendrá que resolver el impedimento presentado por el nuevo magistrado del alto tribunal Vladimir Fernández quien fue el secretario jurídico de Gustavo Petro, mientras se llevó a cabo la reforma tributaria.