“No tenemos vinculación con BD Bacatá ni con responsables de estafa”: REM Construcciones

REM Construcciones aseguró que no tienen nada que ver con BD Promotores ni con Prabyc Ingenieros, ni fueron responsables de los proyectos BD Barranquilla, Cartagena y Bogotá.

En diciembre de 2023, Sigue La W entrevistó al abogado David Rodríguez quien le remitió a la Procuraduría General las preocupaciones porque la Unidad Nacional de Protección estaba a punto de firmar un contrato para arrendar un edificio donde funcionará la sede principal en Bogotá, con uno de los promotores que estuvo detrás de la considerada mayor estafa inmobiliaria en el país.

Según el abogado se trataría de los promotores del edificio Aeropuerto Business Hub, que estaba en la disputa por ser la sede de la UNP, y cuyo proyecto estuvo ligado a los promotores del proyecto BD Bacatá, que junto a los proyectos BD Barranquilla, Cartagena y Bogotá, fueron los cuatro millonarios paquetes inmobiliarios que fracasaron bajo la figura de derecho fiduciario, señalada por víctimas de estafa como uno de los engaños inmobiliarios más grandes en Colombia.

“Se realizó a través de inversiones fiduciarias donde personas aportaban desde 42 hasta 85 millones de pesos. En 2018 una de las promotoras Prodigy Networ que es una de las empresas más cuestionadas hoy en Colombia, que tiene además un sinnúmero de denuncias, les manifiesta a los inversionistas que poner al comercio este edificio no dependía de ellos sino del constructor. En 2017 fallece el propietario de Prodigy y queda en el vacío cualquier tipo de responsabilidad que se le pueda endilgar en forma directa por parte de los inversionistas”.

Rodríguez cuestionó en Sigue La W que estos promotores con más de 800 denuncias sin que hayan asumido su responsabilidad ni hayan retornado el dinero a más de 1.2 millones de colombianos que hicieron la inversión, estaban buscando quedarse con el millonario contrato de arrendamiento de la Unidad Nacional de Protección.

“El promotor Prodigy Network es una empresa que se conformó hace más de 20 años y que incluso hoy en Estados Unidos aparece como una de las sociedades que está en quiebra. En el momento está sociedad cuenta con 400 denuncias por presuntos delitos de estafa. No se ha podido configurar porque supuestamente, si el proyecto no podía operarse no era por culpa de ellos, sino por condiciones del mercado. Grueso daño le hicieron a todos los inversionistas. Recuerden que cuando iniciaron el proyecto lo hicieron con una construcción de 65.000 millones de pesos hoy con las denuncias que hemos conocido ese proyecto costó 153.000 millones de pesos, es decir que aprovechándose de la buena intención de los colombianos que creyeron en este proyecto BD Bacatá en estos terrenos fiduciarios, presuntamente acrecentaron las ganancias de este edificio. Incluso Prodigy network es una sociedad que aparece como Promotores Colombia SAS, tenemos BD Cartagena con denuncias, BD Beach Club, entre otros que hoy se encuentran quebrados afectando la inversión de los colombianos”, aseguró.

La respuesta de REM Constructores

A través de un comunicado la empresa REM CONSTRUCTORES aseguró que no tienen nada que ver con BD Promotores ni con Prabyc Ingenieros:

“La única similitud entre los proyectos BD Barranquilla, Cartagena y Bogotá, y el Edificio Aeropuerto Business Hub, es que se construyeron usando una forma de financiación, regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, como es la venta de derechos fiduciarios, con administración de Acción Fiduciaria. Los fideicomitentes del fideicomiso Aeropuerto Business Hub (PRODIGY INTERNATIONAL RESORT DEVELOPMENT S.A. SUCURSAL COLOMBIA, SUTEX S.A.S. y REM CONSTRUCCIONES S.A. EN REORGANIZACIÓN), no tienen nada que ver con BD Promotores ni con Prabyc Ingenieros, ni fueron responsables de los proyectos BD Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Realmente, Prodigy solamente participó en el proyecto BD Bacatá, a través de un contrato de corretaje, por el que recibió algunas comisiones, sin que fuera responsable por la construcción, terminación o puesta en operación del edificio. El proyecto Aeropuerto Business Hub se construyó y terminó adecuadamente, lo que permitirá responder a los inversionistas con el producto de su comercialización, situación que ellos ya conocen, con la de BD Bacatá, que ha sido calificado de presunta estafa, porque no se ha terminado y no hay garantías para los inversionistas. Aunado a lo anterior, ni Acción Fiduciaria ni los fideicomitentes del fideicomiso Aeropuerto Business Hub, están participando en ningún proceso contractual con la UNP. Finalmente, el Edificio cumple con todas las normas legales sobre construcción y sismo resistencia, por lo que es incomprensible y carece de fundamentos facticos o jurídicos la afirmación sobre la ausencia de dichas condiciones”, enfatizó el comunicado de REM Constructores.

Por su parte Bernardo Andrade gerente de la empresa REM Construcciones S.A., aseguró en diálogo con Sigue La W:

“Yo quiero aclarar que nosotros somos los constructores del proyecto, el proyecto se entregó en febrero de 2019 y hasta donde yo entiendo el proyecto está totalmente operativo, es un sitio con acceso no sé la información que se transmitió no sé de dónde salió”, aseguró el gerente de Rem Constructores.

“Nosotros no tenemos vinculación con BD Bacatá, nosotros somo una compañía constructora que construyó el edificio, que lo entregó y no tenemos ningún vínculo con BD Bacatá ni con nadie de BD Bacatá. Nosotros no participamos en ningún proceso de selección con la UNP de licitación ni nada. El edificio tiene accesos perfectos tanto que tiene rutas de servicio de transporte público por el frente del edificio. que se muestra en un video no es el acceso al edificio es un lote que queda al lado por donde va a pasar la ALO y todos sabemos que la ALO ha estado complicada por muchas razones, pero ese no es el acceso al edificio”, enfatizó Bernardo Andrade.

La respuesta de Prabyc Ingenieros

Prabyc Ingenieros hizo énfasis a través de una comunicación, que no tienen nada que ver con la conocida públicamente como “la mayor estafa inmobiliaria” y relacionarlos, “socaba nuestro buen nombre”.

“Prabyc Ingenieros es una sociedad totalmente distinta a la sociedad REM Constructores y no tiene nada que ver con dicho edificio ni con esa sociedad”, enfatizó la comunicación.

La empresa explicó que su relación con el BD Bacatá fue solo de contratista, pero también Prabyc fue una víctima más de las deudas del promotor:

“Reiteramos que la relación de Prabyc Ingenieros S.A.S. con el proyecto BD Bacatá no fue más que la de ser el CONTRATISTA para la construcció de la obra civil, la cual se ejecutó bajo los más altos estándares de la ingeniería y somos una víctima más de las deudas del Promotor que están en gestión de cobro ante los liquidadores y Acción fiduciaria por BD Bacatá y BD Cartagena”.

