‘Mandoka’ lanzará su libro de recetas e historias en octubre de 2024

María Paola Núñez, ‘Mandoka’, la creadora de contenido que enseña a preparar deliciosas recetas culinarias, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el éxito de sus videos.

La creadora de contenido venezolana indicó que esta idea surgió conforme fue avanzando su block de cocina, “yo me die cuenta que no quería que las descripciones fueran las clásicas, quería que fuera algo diferente, poético y se me ocurrió empezar con una sopa muy delicada y poco a poco incorporé la narrativa en el fondo de los videos”.

Por otra parte, explicó que la cocina no debería ser tan estricta, “las personas creen que deben cocinar tal cual como los chefs de restaurante y deberíamos ser más libres en eso, aprender a cocinar usando nuestra lengua, nuestras manos y nuestra nariz”.

Por último, reveló que su libro de recetas se publicará entre octubre y noviembre de 2024.

