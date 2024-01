El otro lío del Gobierno con Thomas Greg and Sons: esta vez con Migración Colombia

La W conoció en primicia el informe de la Contraloría que revela otro lío que tiene el Gobierno con Thomas Greg and Sons. Resulta que el 20 de mayo de 2022, Migración Colombia contrató a esta multinacional para la captura de información de los ciudadanos venezolanos o colombianos para cruzar el paso fronterizo con Venezuela de manera legal, un contrato que iría hasta diciembre de ese año.

Pero en octubre de 2022 el Gobierno ordenó la apertura de la frontera con Venezuela, y esto hizo que retiraran todos los puestos de atención en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Es decir, que durante octubre, noviembre y diciembre no se prestó ese servicio, pero Migración Colombia le pagó a Thomas Greg and Sons $704 millones de pesos.

El 17 de febrero de 2023, el supervisor de Migración Colombia, Rafael Darío Eugenio Parada, radicó la solicitud de liquidación del contrato, certificando la ejecución financiera del 100% del contrato, lo que para la Contraloría consiste en un daño patrimonial.

“Ya que el supervisor debía definir la necesidad de contratación y presentar las modificaciones con 30 días de antelación, dicha comunicación no se presentó ni ante el contratista ni ante el ordenador del gasto, y es esta omisión la que genera el hecho de tener que pagar por un servicio que no se recibió pues el paso fronterizo se encontraba abierto y no se estaban capturando los datos de los ciudadanos que cruzaban la frontera, hecho por cierto, evidente para los supervisores del contrato”, se lee en el informe.

Ante el informe de la Contraloría, La W contactó a Migración Colombia, quien confirmó que el contrato firmado en 2022 está en proceso de liquidación y dentro de los términos legales, lo que significa que se está haciendo el balance económico y de obligaciones con el contratista. Con esto, según Migración, aún no se ha llegado a un detrimento patrimonial como lo expone la Contraloría.

Falta de personal

Otro dato que revela la Contraloría es que hacen falta 670 cargos en Migración Colombia para evitar lo que quizá muchos han evidenciado en las largas filas en el aeropuerto.

Por tanto, le pidieron el aval al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Hacienda, quienes dieron el aval, pero este último solo autorizó para 123 nuevos cargos dentro de la planta.