Senador del Pacto Histórico responde a carta de exministros de Salud sobre reforma

Bucaramanga

En medio de la audiencia pública que realiza la Comisión VII del Senado de la República en Bucaramanga sobre la reforma a la salud, el senador Wilson Arias hizo fuertes señalamientos sobre la carta que enviaron algunos exministros hablando sobre la reforma.

INVIMA: Director ya no requiere título en salud o ciencia para asumir el cargo

Esta carta es firmada por 18 exministros del país entre los que se destacan Alejandro Gaviria y Diego Palacio Betancourt, precisamente este último fue cuestionado por el congresista del Pacto Histórico en medio de esta audiencia que se está haciendo para escuchar a la ciudadanía previo al tercer debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

La carta a Petro con la que federaciones deportivas defendieron a la MinDeporte

“Hay una carta que han decidido sacar unos exministros de Salud que nos hacen unas recomendaciones sobre transparencia y sobre el buen manejo de la salud. 18 exministros fijan posición agenciando las posturas de las EPS a quienes siempre respondieron, digámoslo, no a puerta cerrada, aquí en la audiencia también. Lo que hemos dicho a instancias del Congreso lo vengo a repetir por todo el país asumiendo el riesgo político que corresponda y cada quien debe responder por sus dichos y por su obra durante estos días”, señaló el congresista Arias.

Colombia sí avanza en un modelo de salud preventivo: Petro respondió a Alejandro Gaviria

El senador vallecaucano se refirió al hecho de que Palacio Betancourt y dijo que “en Japón a los exfuncionarios cuando son sorprendidos en fragancia por hechos de corrupción magna a veces hay que convencerlos para que no se suiciden por el sentido de la dignidad del cargo. Ahora firman cartas invitándonos al buen suceso de la salud, precisamente estos exministros sub judice o expresidiarios. No. Hay que decirlo como es”.

Además, fue enfático en decir que no van a soportar “la cantaleta” de ciertas personas sobre la reforma a la salud que ya tiene coordinadores encargados para las ponencias en la Comisión VII del Senado.