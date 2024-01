Al Oído | “No nos jodan”: ministro Guillermo Jaramillo, ¿le salimos a deber?

No les sale una.

Muchos funcionarios públicos de varias instituciones están castigados y sin entender por qué no les pagarán su nómina a tiempo, luego de que, a inicio de semana, recibieran un mensaje en el que se les avisaba que este mes no recibirán su salario el día 25.

Un aparte del comunicado dice: “Con relación al acontecimiento del día 24 del 2023 donde se dio la duplicidad de giros, como un ejercicio preventivo para el 25 de enero del año en curso se realizará solo el pago únicamente del sector defensa”.

Traducción: no les vamos a pagar el día que es, porque no hemos encontrado la forma de no cometer más errores. Tampoco sabemos cuándo les vamos a pagar, no nos importan sus compromisos; vayan resolviendo, después les avisamos qué día les pagamos.

Cada día es más claro que en este Gobierno, en el que la falta de ejecución y mala administración se vuelven costumbre, en lo único que no fallan es en cobrarnos impuestos.

Ahora, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien es experto y conocido últimamente por generar distractores mediáticos, salió con una nueva perla: “Vamos a necesitar más recursos, apóyennos en una reforma tributaria para ayudar a financiar el sistema de salud. Que paguen los empresarios”.

Insisto: esto parece más una estrategia. Sale a decir cualquier cosa, genera polémica y, mientras tanto, quién sabe qué está pasando realmente. ¿Saben por qué se molestó el ministro de Salud? Porque hay quienes advirtieron riesgos fiscales de la reforma a la salud.

Lo peor es la contradicción al presidente Gustavo Petro, quien decía que la nueva reforma tributaria sería para rebajar los impuestos de las empresas. Sin embargo, el ministro de Salud dice todo lo contrario.

De todo esto, solo hay una verdad: la reforma a la salud, que no han podido decir hasta el día de hoy cuánto vale, está desfinanciada.

A esto, súmenle que subieron los peajes y la gasolina, por lo que también suben los alimentos y ojo: Camacol acaba de informar que el 2023 cerró con caída del 49% en la venta de Vivienda de Interés Social (VIS). Por eso, a apretar el cinturón.

Ese desorden de los ministros a la hora de comunicar solo hace que se perciba como poco serio al Gobierno. Antes de hablar, mejor coordínense, ministros.

A trabajar, porque los impuestos y puestos de amigos de Verónica Alcocer, la primera dama, no se pagan solos.