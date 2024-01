"El tiempo se puede alargar si el pueblo es capaz de repetir la victoria electoral", Petro

Desde el municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana, el presidente Gustavo Petro propuso una nueva victoria para la continuación de sus programas, especialmente el remplazo de las economías ilícitas.

En el Primer Encuentro de las Economías para la Vida en Guapi, el mandatario enfatizó la urgencia de transformaciones en el país y la región. Ahí aseguró que no hay mucho tiempo para los cambios del país y del litoral pacífico.

Asimismo, subrayó la necesidad de repetir la victoria electoral para profundizar programas, evitando retrocesos.

“Ese tiempo se puede alargar si el pueblo es capaz de repetir la victoria electoral, ese es uno de los objetivos, para que se puedan profundizar los programas; no se le ocurra a algún descendiente de esclavistas devolver todo, anularlo con un plumazo como pasó con el metro subterráneo de Bogotá”, dijo el mandatario.

También mencionó que no se ganará si no se hace hoy lo que se debe hacer, si no se implementa la demostración en los territorios.

El mandatario le comunicó al pueblo de Guapi, Cauca, que la única manera de salir de una economía ilícita a una lícita, de la violencia a la paz de los pueblos, es dificultar la economía ilegal al máximo. “Es una línea del gobierno nacional en la que no vamos a retroceder”, puntualizó el presidente Petro.