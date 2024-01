Colombia batió récord de temperatura, ¿en qué lugar y cuántos grados alcanzó?

El Fenómeno de El Niño se ha sentido de forma intensa durante todo el mes de enero. Las altas temperaturas y el gran número de incendios forestales en el país han prendido las alertas tanto de la población civil como de las autoridades.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), desde el año pasado, ha venido advirtiendo sobre los impactos negativos que tendría el Fenómeno de El Niño en el país. Esta semana, anunció con preocupación que el registro máximo de estas temperaturas rompió récord. Conozca más detalles sobre este anuncio a continuación.

Los cambios de la temperatura en Colombia

El Ideam señaló este martes, 23 de enero, que el país había registrado las más altas temperaturas, especialmente en algunos municipios donde batió récord en este registro. De acuerdo con el Ideam, estos fueron los lugares donde se alcanzó temperaturas no registradas antes:

San Andrés: su temperatura máxima antes era de 30° C y ahora es de 32 °C

su temperatura máxima antes era de 30° C y ahora es de 32 °C Providencia: su temperatura máxima antes era de 30.8° C y ahora es de 31.3 °C

su temperatura máxima antes era de 30.8° C y ahora es de 31.3 °C Santa Marta: su temperatura máxima antes era de 36.6° C y ahora es de 36.9 °C

su temperatura máxima antes era de 36.6° C y ahora es de 36.9 °C Abrego : su temperatura máxima antes era de 32.4° C y ahora es de 32.8° C

: su temperatura máxima antes era de 32.4° C y ahora es de 32.8° C Lebrija: su temperatura máxima antes era de 30.4° C y ahora es de 31.4° C

su temperatura máxima antes era de 30.4° C y ahora es de 31.4° C Sahagún: su temperatura máxima antes era de 37.2° C y ahora es de 37.6° C

su temperatura máxima antes era de 37.2° C y ahora es de 37.6° C Villa Hermosa : su temperatura máxima antes era de 24.6° C y ahora es de 25° C

: su temperatura máxima antes era de 24.6° C y ahora es de 25° C Gámbita: su temperatura máxima antes era de 28.5° C y ahora es de 28.8° C

¿Cuál fue la temperatura más alta registrada en Colombia?

La temperatura más alta que se registró se dio en el municipio de Jerusalén, en Cundinamarca. Anteriormente, su máximo había sido 40° C, no obstante, este martes el IDEAM dio a conocer un registro superior,de 40.4° C.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la temperatura promedio de este municipio es de 32° C. Sin embargo, por los efectos climáticos, su temperatura ha aumentado de manera significativa.

Alerta roja por incendios forestales

Además de las altas temperaturas, el país vive un duro momento por la cantidad de incendios forestales que se presentan en diferentes partes del país. Según explicó la ministra Susana Muhamad, más del 70% del país está en alerta por incendios forestales, exactamente 883 municipios colombianos, de los cuales hay 582 en alerta roja.

Según los reportes que se han tenido hasta el momento, se han presentado 256 incendios forestales reportados, 3 sequías, 2 heladas, 5.794 hectáreas afectadas, 66 municipios con desabastecimiento de agua y un total de 37.802 familias afectadas.

Finalmente, señaló que han sido 9 los departamentos que más han estado afectados por el fenómeno de El Niño. Estos son:

Boyacá Santander Casanare Atlántico Cundinamarca Huila Bolívar La Guajira Córdoba

Recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas

Las autoridades de los diferentes departamentos han hecho varios llamados a la población, reiterando la importancia del autocuidado y las medidas preventivas para evitar futuros problemas de salud. Algunas de las recomendaciones que se han hecho son: