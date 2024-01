Fuerza Aeroespacial responde a polémica por no usar avión ‘Hércules’ para apagar incendios

En diálogo con La W, el segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Silva, explicó por qué la institución no está utilizando el avión C-30 tipo Hércules, que se adapta con varios sistemas, para apagar incendios forestales.

“No contamos con aeronaves específicamente para incendios”, explicó.

“Los helicópteros todos tienen capacidad para llevar un sistema (…) Adicional a eso, se adquirió en el año 2017 un sistema que es un equipo a bordo de un Hércules C-130, pero recordemos que es una aeronave que cumple múltiples funciones de transporte de tropa y carga, en las zonas más apartadas del país, este equipo no se puede instalar en todos los aviones, en nuestra flota solo hay tres que pueden soportar este sistema”.

Según el general, desde el año 2019 la Fuerza Aeroespacial cuenta con sistema MAFFS. “No se ha empleado porque no ha habido una necesidad específica, los sistemas requieren de manteniendo constante, en este momento ese equipo está pendiente, desde el año 2022 se pidieron recursos para el mantenimiento y en ese momento se le dio prioridad a la atención del invierno que ocurría en ese momento”.

Sin embargo, agregó que para este año tampoco hay recursos para el manteniendo del sistema MAFFS.

“El año pasado se insistió para recursos, pero nos confirmaron que no había disponibles. A fecha de ayer nos confirmaron unos para entregar y que cubran el mantenimiento y lo podamos usar. Para el caso de los Cerros Orientales no es seguro utilizar esta aeronave, la altura disminuye el rendimiento de los aviones, para apagar el incendio hay que estar a una altura baja para que el agua no se evapore, sería muy riesgoso hacerlo en los cerros, por eso estamos utilizando otro tipo de aviones más pequeños”.

“Tenemos a lo largo y ancho del país, en 9 de nuestras bases áreas, helicópteros y los tenemos para atender los diferentes puntos, la extinción de incendios es una tarea compleja pero que el esfuerza principal se hace en tierra con bomberos y Ejército, para sofocar el fuego y evitar que continúe, el trabajo que se hace desde el aire es un complemento, los aviones por si solos arrojando agua no apagan los incendios, pero apoyan la labor. Las aeronaves que extinguen incendios no están dedicadas sólo a esa labor”.