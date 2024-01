El drama de una santandereana para poder agendar una cita de renovación del pasaporte

Bucaramanga

La historia de Laura Torres es la de una mujer que no vive en el casco urbano de Bucaramanga y que desde hace varias semanas está tratando de obtener una cita para poder renovar su pasaporte, la página siempre colapsa en menos de cinco minutos ha sido la constante.

Petro ordena activar protocolos de ayuda internacional para atender incendios forestales

“No me ha sido posible generar la cita, ya llevo en esto tres semanas, ingreso a las 8:00 a. m. y con cronómetro en mano a los 15 segundos la página ya me saca del sistema y dice que ya no acepta más pagos y no he podido generar la primera estampilla”, señaló Torres.

Congresistas cuestionan presunta negligencia del Gobierno ante fenómeno de El Niño

Además, dijo que se ha intentado comunicar con las líneas de atención y no ha sido posible y como no vive en la capital santandereana no ha podido asistir de manera presencial a la oficina de pasaportes o a la jornada masiva que se realizó en las últimas horas.

Se reactivó incendio en el Páramo de Berlín

“No me queda fácil desplazarme, hay unas jornadas en este momento para citas pero para las personas que estamos por fuera de la ciudad es muy difícil cuando no tenemos ni siquiera familia allá para quedarnos y poder hacer esas largas filas”, puntualizó Laura.

Desde la oficina de pasaportes intentan mitigar esta crisis y los miércoles durante la mañana están habilitando un espacio en uno de los coliseos de la capital santandereana para agendar 1.000 citas a quienes están interesados, solo ayer, en la primera jornada, en cinco horas se entregaron la totalidad de las citas.