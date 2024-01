No es primera vez que lo hacen: portavoz de UNRWA por ataques a refugios de ONU en Gaza

Al menos 13 personas murieron y otras 55 resultaron heridas este miércoles en un centro de refugiados de la UNRWA en el sur de la Franja de Gaza que fue bombardeado por carros de combate israelíes, informó el jefe en el enclave palestino de esa agencia de la ONU, Thomas White.

Por esta razón, Adnan Abu Hasna, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para conversar sobre la coyuntura.

Sobre los hechos, Israel se pronunció y negó la acción diciendo que no era cierto que ese país hubiese comandado el ataque.

“No es tema de creer o no, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Aterrizaron tanques en ese centro de la ONU, 13 personas fueron asesinadas y 55 heridas, 21 civiles entre ellos”, dejando en evidencia que consideraría que Israel sí es el culpable.

En ese mismo sentido recalcó: “no estamos desinformando a nadie, estamos diciendo la verdad. Estamos coordinados con el Ejército de Israel, le hemos mandado las coordenadas de ese lugar y de otros por la tarde para evitar mal entendidos, para que luego no digan que no saben o que no intentaron hacer eso”, mencionó.

Recalcó que ese refugio que atacaron tiene 40.000 palestinos refugiados y así mismo, cuenta con aprobación de Israel para establecerlo ahí y aceptar a estas personas que fueron desplazadas internamente.

Por otro lado, explicó: “ no es la primera vez que nos han atacado, no entiendo por qué dicen que no es cierto cuando ya ha pasado en diferentes ocasiones , cuando han atacado las instalaciones de UNRWA”.

“152 de nuestros colegas han sido atacados, han atacado diferentes instalaciones de la ONU, no es la primera vez, ya ha pasado antes”, enfatizó.

En esta línea, menciona que “el mensaje es bastante claro, el que quiere emitir Israel, y es que no es lugar seguro la Franja de Gaza se esté donde se esté. El mensaje de Israel es que si se está en un refugio de la ONU no se está seguro”, comentó.

Puntualizó: “no recibimos ninguna alerta o advertencia de que van a atacar nuestros centros de la ONU”.

Finalmente explicó que en esa zona “los hospitales no tienen nada, no tienen instrumentos, no hay especialistas, es una catástrofe y el sistema está completamente colapsado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: