Saade llamó al Centro Democrático ‘nido de ratas’, pero le pidió aval en 2019: ¿por qué?

El pasado martes 23 de enero, La W conversó con el pastor Alfredo Saade, quien se refirió al partido Centro Democrático como un “nido de ratas”.

Así lo expresó el pastor Saade en su momento: “Hasta el cansancio he dicho que el Centro Democrático ha sido el peor mal que ha tenido el país y que son un nido de ratas”.

Sin embargo, horas más tarde, el equipo de Sigue La W conoció un documento que prueba que el propio Saade le pidió aval al Centro Democrático para la Alcaldía de Valledupar en 2019 . Según el documento, Saade aseguró estar “comprometido con las directrices del partido”.

El documento, que se puede ver al pie de esta nota, dice lo siguiente: “Soy Alfredo Rafael Saade Vergel, identificado como aparece al pie de mi firma, aspirante a la Alcaldía de Valledupar en los comicios de octubre de 2019″. La comunicación agrega: “Solicito muy amablemente y comprometido con las directrices del partido, me sea concedido el aval para inscribirme como candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Valledupar”.

Ahora, en diálogo con Sigue La W este 26 de enero, el pastor Saade se refirió a este documento y reconoció haberlo firmado en ese entonces.

“Claro que la firmé (…) en nuestra actividad religiosa durante los últimos 30 o 40 años, nos hicieron creer al principio que todo lo que era ultraderecha tenía que ver con nuestros conocimientos bíblicos y con Jesucristo”, explicó.

En ese sentido, después de que este partido no le concediera el aval que solicitó, Saade afirmó que “gracias a Dios que me cerraron esa puerta”, pues eso le permitió entender que “esas mafias politiqueras corruptas no hacen parte del buen legado que nos dejó nuestro señor Jesucristo”.

Además, el pastor Saade aseguró que después de haber enviado dicha carta, pidió que su solicitud no fuera tenida en cuenta por el Centro Democrático: “Hay un correo electrónico (…) en el que yo, después de un tiempo, solicité que no se tuviera en cuenta la carta”.

El pastor agregó: “Yo no niego mis cosas, nunca he negado que hice parte de muchos partidos (…) en Cambio Radical también pedí mi aval al Senado a Carlos Fernando Galán, a quien considero y consideré un hombre decente y transparente para guiar los destinos del partido en esa época”.

Por eso, el pastor Saade reiteró: “Yo no me escondo porque no tengo nada que esconderle a nadie en la vida”.

En cuanto al Centro Democrático y por qué cambió su opinión sobre este partido en unos años, Saade repuso: “Claro que uno ha sabido siempre quién es el Centro Democrático y quiénes son las mafias politiqueras del país (…) yo necesitaba mi aval para ser alcalde de Valledupar”.

Por eso, advirtió que en 2019 él “sí sabía que (el Centro Democrático) era un nido de ratas, pero necesitaba el aval”, puesto que considera que “los partidos son fábricas de avales y personas como yo, que queríamos hacer un trabajo transparente y honesto, los periodistas quieren destruirlo enviando mensajes que no son ciertos”.

Así, para explicar su cambio de parecer, el pastor Saade citó una frase del expresidente Juan Manuel Santos: “Solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”.

¿Qué dice la carta de Alfredo Saade?

El equipo de Sigue La W reveló el pasado 23 de enero la carta con la que, según se lee, el mismo Alfredo Saade le pidió aval al Centro Democrático para la Alcaldía de Valledupar en 2019 resaltando estar “comprometido con las directrices del partido”, al que hoy en día califica como “el peor mal que ha tenido el país”.

La carta fue recibida el 9 de marzo de 2019, a las 4:55 de la tarde, por Liliana Daza, a quien también está dirigida.

En ese momento, Daza se desempeñaba como directora del Partido Centro Democrático en el departamento del Cesar y la referencia de la misma misiva reza: “Solicitud de aval a la Alcaldía de Valledupar”.

En el contenido se menciona: “Soy Alfredo Rafael Saade Vergel, identificado como aparece al pie de mi firma, aspirante a la Alcaldía de Valledupar en los comicios de octubre de 2019″.

Saade cierra la comunicación explicando: “Solicito muy amablemente y comprometido con las directrices del partido, me sea concedido el aval para inscribirme como candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Valledupar”.