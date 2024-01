Petro pide respuestas al Ejército por dragas de minería ilegal en Chocó

El presidente Gustavo Petro, en medio de la jornada del ‘Gobierno con el Pueblo’ en el departamento de Chocó, cuestionó el trabajo de los hombres del Ejército, asegurando que no han hecho un trabajo juicioso con la erradicación de la minería ilegal.

“¿Cómo es posible que a unos cuantos metros de Istmina estén las drogas ilegales? Y al llegar a Istmina esté el Ejército. Sólo se necesita caminar unos pasos para encontrar la draga ilegal- ¿por qué? Esa explicación no me la tiene que dar la población, me la tiene que dar el Ejército”, cuestionó el presidente.

En ese mismo sentido, el mandatario llamó la atención por el incumplimiento de sus órdenes para acabar con la minería ilegal.

“La economía ilícita hay que resolverla y se necesita fuerza pública y la orden está dada, si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante en jefe de las Fuerzas Militares”, agregó.