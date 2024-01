Estado colombiano será procesado por crimen de líder social que denunció paramilitarismo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana un nuevo expediente por el cual será juzgado el estado colombiano, de cara a su eventual responsabilidad en el asesinato del profesor y líder antioqueño Jesús Ramiro Zapata, ocurrido en el año 2000.

De acuerdo con el expediente que fue entregado a la Corte Interamericana, el docente y defensor de derechos humanos denunció activamente los vínculos entre oficiales de la Fuerza Pública y el paramilitarismo, particularmente por la masacre de Segovia en 1996, situación que le generó amenazas sistemáticas, persecuciones de la Fuerza Pública y hasta una captura sin orden judicial.

“Sufrió actos de acoso, hostigamiento y criminalización. También fue objeto de investigaciones de inteligencia en las que lo calificaron como integrante de milicias y de grupos subversivos, ideólogo y extremista. Entre otros hechos, en 1996 se realizó un allanamiento a su vivienda y fue detenido sin orden judicial”, señaló la CIDH.

Aunque el profesor y líder comunal se desplazó a Medellín en 1997 para tratar de proteger su integridad, por dificultades económicas tiempo después tuvo que regresar a Segovia (Antioquia), donde finalmente lo mataron. De hecho, no valieron ni las medidas cautelares que le otorgó la CIDH en 1998 para salvaguardar su vida.

Las investigaciones por el crimen nunca avanzaron

“El Estado no cumplió con su deber de proteger al defensor de derechos humanos, lo que no es consistente con su obligación de prevenir violaciones del derecho a la vida, por lo cual la Comisión determinó la responsabilidad del Estado. Además, la CIDH señaló deficiencias graves en la diligencia del Estado al no asegurar adecuadamente la escena del crimen y permitir la manipulación del cuerpo”, sentenció la CIDH.

Además de presentar el caso ante la Corte, la CIDH en su informe de fondo sugirió al Estado colombiano realizar las reparaciones del caso a los familiares de Zapata, implementar medidas de atención en salud, continuar las investigaciones de manera diligente y adelantar mecanismos de no repetición.

Cabe recordar, que el caso del defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata fue declarado como de lesa humanidad por la Fiscalía, por lo cual es imprescriptible.