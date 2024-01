Denuncian presunta estafa de agencia de turismo en Santa Marta

Santa Marta

Un grupo de turistas denunció una presunta estafa por parte de una empresa encargada de vender paquetes turísticos en Santa Marta.

El caso más reciente fue el de Hugo Barbosa, quien aseguró que hizo el pago para disfrutar del apartamento en el edificio Samaria Club de Playa, pero dicha reserva no existió.

“Caribbean Luxury maneja en redes sociales promoviendo alquiler de apartamentos y yates en Santa Marta, Cartagena. Por medio de redes lo contacté, todo parecía muy bien, procedimos a hacer el contrato que después me di cuenta de que las firmas eran falsas. Cuando llegamos al apartamento nos encontramos con la sorpresa que no se había hecho ninguna reserva”, aseguró Hugo Barbosa, afectado.

Sobre lo sucedido, manifiesta que se comunicó con la esposa del presunto estafador, quien se comprometió a ayudarlo para recuperar el dinero invertido, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Barbosa detalla que pese a que la denuncia ha sido viral, no ha logrado tener respuesta de las autoridades, toda vez que no se han comunicado con él y los procesos han sido lentos, asimismo detalló que el presunto estafador se comprometió a cancelarle el dinero, cosa que no ha hecho.