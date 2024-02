“No se puede tumbar un presidente progresista”: Petro denuncia “ruptura institucional”

Una vez más, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro hizo una denuncia sobre las decisiones que se están tomando por parte de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Francisco Barbosa, y que, según el mandatario, lo afectan a él y afectan el desarrollo de su Gobierno y por lo tanto habría una ruptura de la institucionalidad en el país.

En ese sentido, el mandatario aseguró que una de las decisiones en contra vía de la institucionalidad tiene que ver con la decisión de la Procuraduría en el caso de la suspensión al canciller Álvaro Leyva.

“He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EE.UU. y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan”, dijo el presidente.

El jefe de Estado también pone de precedente en esta denuncia lo que ha pasado con la Fiscalía y los últimos allanamientos que ha hecho el ente investigador a sus más cercanos, como las personas de Fecode.

“No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso, hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”, agregó.

Petro también cuestionó y comparó las decisiones que se han tomado en otros gobiernos donde también se han presentado investigaciones por irregularidades en la financiación de campañas.

“No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias ‘El Ñeñe’ que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias “el ñeñe” la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas”, puntualizó.

Ante todos estos hechos, mandatario una vez más insistió que son una respuesta desesperada por tumbar su Gobierno y acabar con la institucionalidad.

“Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes. La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”, dijo.

Por último, el mandatario aseguró que estas decisiones son provocadas por la despedida del fiscal Barbosa de su cargo. Por eso, también invitó a la movilización social para que estos hechos no hagan daño a su Gobierno.

“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”, concluyó.