“Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad”: Gustavo Petro sobre Juegos Panamericanos

Tras la confirmación de la pérdida de los Juegos Panamericanos en Colombia siguen las reacciones de diferentes sectores, sin embargo, desde el anterior gobierno y el actual se han alzado mayoritariamente las voces.

Esta vez fue el mismo presidente Gustavo Petro, quien por medio de su cuenta de Twitter, reaccionó a las declaraciones en Sigue La W de Víctor Muñoz, director del Dapre durante el gobierno de Iván Duque, quien reconoció errores de ese mandato en la consecución de los juegos.

“Me parece bien. Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad en relación a los Juegos Panamericanos”, expresó el jefe de Estado.

Se debe recordar que en Sigue La W, Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante el gobierno de Iván Duque, reconoció que a esa administración también le “cae responsabilidad” por la pérdida de Colombia de los Juegos Panamericanos 2027.

“En este momento y mirando hacia atrás, claramente nos cae la responsabilidad de no haber logrado, con anticipación y no el 4 de agosto, ese Comité Organizador conformado: esa es la responsabilidad que a nosotros nos cabe. Incluso, le diría al ministro Guillermo, que es no haber logrado pagar más porque por más que estuviéramos en el proceso de transición, en empalme, eso es una posta que ya nos dimos cuenta que haberla entregado fue algo que no se terminó honrando como país”, reconoció el exfuncionario de Iván Duque.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro no se quedó ahí y finalizó su trino enviando un mensaje a Panam Sports y su presidente,

“Principal hecho es que sin vencerse el plazo fijado por mi Gobierno y el presidente de Panam Sports, este unilateralmente rompió el compromiso con Barranquilla después de recibir millones de dólares del erario barranquillero”, enfatizó.