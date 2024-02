Afinia pide al Gobierno facilitar desarrollo de proyectos de generación de energía

Cartagena

Desde Cartagena la empresa Afinia, filial del grupo EPM, hizo un llamado de alerta al gobierno nacional ante la nula materialización de proyectos de generación en el país.

El gerente (e) de la compañía, Diego Oviedo, señaló que como empresa no ven que se estén materializando dichos proyectos que permitan que el precio de bolsa en los próximos años baje; lo que puede genera un impacto en el bolsillo de las personas.

“Porque si la oferta de energía no se incrementa, la demanda siempre va a crecer; la demanda crece y no hay oferta, pues la poca oferta se va en crecer”, sostuvo Oviedo.

Puntualizó, “una preocupación que tenemos nosotros en la empresa es ¿qué está pasando respecto a los proyectos de generación que permitan moderar el precio de la energía?, ese es un llamado que hay que hacerle al gobierno nacional para que facilite el desarrollo de los proyectos de generación; es la única forma que no veamos que se repitan estos ciclos de incremento en los precios que estamos viendo hoy”.

“Hay estudios que hablan de que en el 2027 pueden ya darse dificultades en ese calce entre oferta y demanda, estamos a tiempo de hacerle los llamados al gobierno para que se habilite y se apalanquen los proyectos de desarrollo de energía que permitan que no vivíamos la situación compleja frente al abastecimiento del 2026-2027, anticipando desde hoy”, reiteró.

Sobre el servicio y las altas tarifas de energía en Cartagena, el gerente de Afinia manifestó que no se han hecho los de oídos sordos ante la situación, aseguró que están pensando y buscando formas de mitigar los impactos.

“Qué ha pasado fenómeno del niño, la demanda ha crecido 17%, que genera la ola de calor la factura que llega a las personas es la multiplicación de un precio por la cantidad que consumimos, la cantidad está incrementada por la ola de calor”, dijo el gerente de Afinia Diego Oviedo.

Añadió, “qué ha pasado con el costo, ha variado, pero porqué ha variado, porque se han ido ejecutando inversiones que han cambiado la prestación del servicio; esto es una realidad, no podemos negar, yo aquí no vengo a ocultar la realidad, el costo sí ha incrementado, pero ha incrementado dentro de la regulación nos obliga a nosotros aplicar”.

“Nosotros como empresa somos básicamente unos compradores de energía, comercializadores de esa energía, y ese precio de bolsa nosotros no lo controlamos, pero de manera responsable buscamos que ese precio se estabilice generando contratos que permitan que estos incrementos de bolsa no impacten a los usuarios”, explicó.

Detalló, “Afinia hoy tiene contratos, coberturas con generadores del 80%, mientras que otras empresas en el resto del país puede tener una exposición mucho más grande en bolsa; sin embargo, hay una realidad el precio de bolsa estuvo más estable en los años previos y en octubre del 2023, septiembre, octubre, obtuvo una disparada y ha tenido una disparada. Hoy el precio está más estable, aunque estamos en un fenómeno del niño que genera presiones, respecto al precio en bolsa”.

La empresa Afinia fue enfática en decir que ejecutan la aplicación de un marco que define un regulador, que se llama la Comisión de Regulación de Energía y Gas,

“La Comisión de Regulación de Energías y Gas, para cada uno de los componentes de la tarifa que se llama Costo Unitario CU, ha definido unas relaciones tanto el cargo de generación como el transporte, como las perdidas, como la distribución, como las restricciones, y como la comercialización tiene componentes de regulación que los ha definido La Comisión de Regulación de Energías y Gas; ese es el marco bajo el cual se mueve la empresa, la empresa no hace nada diferente”, sostuvo el gerente.

Señaló, “ahora hay otros componentes en la estructura de la tarifa que también por normatividad las empresas deben facturar y cobrar, pero no vienen a los ingresos de la compañía es un recaudo que va a terceros, como el alumbrado público y esto también impacta a la factura, pero no son ingresos que vengan a la compañía; la tasa de aseo, y la tasa de seguridad que es una discusión que está rodando en este momento y va a impactar el valor del recibo”.

Una vez el gerente de Afinia respondió a las inconformidades de los cartageneros, el veedor e ingeniero William Murra en medio de su insatisfacción explicó a qué se debe el incremento en las facturas mes a mes en todos los estratos de la ciudad.

Enfatizó que no se pueden agarrar del efecto del niño para avalar el incremento en la tarifa de energía, “las inversiones no es lo que está afectando el recibo de la energía, lo que se roba el vecino tenemos que pagarlo porque lo están metiendo en la tarifa. Yo creí que, en este gobierno, que era un gobierno que anunciaba el cambio, cambiaría eso y se han hecho los ciegos, no se han atrevido a hablar de eso”.

“Hablan del niño, de la generación, del contador, de la red, no se atreven a arreglar el problema de las pruebas no técnicas porque como ese es un negociado y ese negociado ha dado mucha plata; yo estoy seguro y tengo la firme convicción de que la vagabundería continúo en el sector energético, comprando conciencia de los funcionarios y no se atreven a hablar de las perdidas no técnica. Ese es el problema de las tarifas, no es tan nada señores”, insistió William Murra.

Concluyó que la tarifa de perdida la subieron de la noche a la mañana.