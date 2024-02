Aliadas a Petro: “que las diferencias las resuelvan en el marco de la ley y no en redes”

Alidas a Petro: “que las diferencias las resuelvan en el marco de la ley y no en redes”

La exministra y presidenta de los gremios Aliadas y Amcham, María Claudia Lacouture, hizo un llamado a la serenidad, a la defensa del Estado de derecho e instó a las instituciones del país a dar ejemplo, tras los mensajes del presidente Gustavo Petro.

La líder gremial aseguró en La W que la “ruptura institucional” que ha hecho el presidente evidencia que las “diferencias se han llevado a discusiones más en plataformas sociales que a buscar resolver las diferencias dentro del marco de la ley”.

Sobre el llamado a las movilizaciones, Lacouture señaló que “son derechos y en ese sentido nosotros no estamos diciendo que no a las movilizaciones, lo que estamos diciendo es hay que buscar acciones dentro del contexto de la democracia de las instituciones las diferencias de las personas no se pueden llevar a una movilización, se tienen es que buscar hacer acciones que con que trabajen mancomunadamente también lo que estamos mencionando es defendemos la democracia y condenamos al mismo tiempo cualquier intento que se haga de manipular las instituciones para lograr fines políticos”.

De cara a los inversionistas, afirmó que la incertidumbre que genera cada una de estas acciones lleva a generar menos confianza.

Y en ese mismo sentido, la líder gremial dijo que la infraestructura y la vivienda necesitan inversión. Y en cuanto al sector de la minería y petróleo y dijo que “Colombia está disminuyendo esas posibilidades, tenemos minerales críticos y Estados Unidos está diciendo que busca los países que tengan minerales críticos para ser inversión para ayudar en el proceso de extracción”.