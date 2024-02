La vida es finita y en cualquier momento se puede acabar: Diego Guauque

En primer lugar, el reconocido presentador de Séptimo Día Diego Guauque destacó que su vida cambió desde el 1 de enero de 2023, “días atrás yo estaba de vacaciones con mi esposa y mi hija en Argentina. Cuando regresamos a Colombia, la primera noche empecé a sentir un dolor que nunca había percibido en toda mi vida, yo estaba dormido y empecé a sentir un dolor muy fuerte que me despertó, pensé que era un tema digestivo, pero no me pasaba”.

Luego de esto, decidió ir al médico y me recomendaron hacerme una ecografía, “duró como 20 minutos y el doctor no me decía nada, solo se miraba con la enfermera y luego me dijo que había una masa. Me mandaron otros exámenes y me fui para urgencias y ahí me quedé 20 días.”

Asimismo, Guauque resaltó que el 13 de enero le dieron a conocer que tenía un sarcoma, según los doctores, un cáncer muy raro y agresivo.

Por otra parte, señaló que “uno no se puede quedar siempre en la pregunta por qué a mí (…) una de las primeras vitaminas que me inyectaron fue el poder mental, creer. Yo creo en Dios, mi relación con Dios me funciona, pero también entendí que las creencias no solo se pueden desplegar a Dios sino también hacia mis médicos”.

De igual manera, comentó que siempre trata de buscarle al cáncer las enseñanzas que le dejó la enfermedad.

“Sin salud no somos nada. En todas partes eres reemplazable, en el único lugar en donde no eres reemplazable es en la casa, en la familia, donde uno se levanta y deja ese espacio en la cama, en el comedor, donde uno deja ese vacío, uno tiene que velar por su salud, sobre todo por su familia, son dos tesoros que uno tiene que cuidar. Son enseñanzas que le deja a uno la enfermedad”, añadió.

Por último, mencionó que “la vida es finita y en cualquier momento se puede acabar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: