Indígenas del Cauca rechazaron los señalamientos de la senadora María Fernanda Cabal

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, rechazó las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, en las que afirma que indígenas de la región planean una presunta ‘murga’ con invasión y desorden frente a su hogar en la ciudad de Bogotá.

“He sido informada de fuente confiable desde el Cauca, que vienen unos indígenas a hacer una murga, (…), Esto no se puede permitir y por eso he notificado a todas las autoridades nacionales e internacionales. Siendo oposición estamos protegidos, no más amenazas a la institucionalidad”, publicó Cabal.

El consejero mayor del Cric, Yesid Conda, rechazó las aseveraciones y exigió responsabilidad en las afirmaciones de la senadora e investigaciones por parte de las autoridades para que se tomen acciones.

“En ningún momento se ha expresado el ejercicio de poder manifestarse frente a viviendas de personas, políticos o senadores que hoy no están de acuerdo con el Gobierno del cambio. Invitamos a colocar sobre la mesa pruebas contundentes frente a este tipo de declaraciones”, dijo Conda.

Asimismo, puntualizó que este tipo de aseveraciones aumenta el riesgo para los movimientos sociales e indígenas además de generar polarización.