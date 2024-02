La Embajada en la FAO no es lo que yo hubiera querido: Armando Benedetti

Armando Benedetti se comunicó con La W a propósito de su designación como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), esto luego de los comentarios de este medio y los cuestionamientos desde diferentes sectores sobre dicho nombramiento.

De acuerdo con el mensaje de Benedetti lleva “cinco años perseguido por la Lombana, por emboscadas judiciales que me hizo NHM mandado por Vargas Lleras”.

“Tuve que ver mucho por no decir que yo elegí a Petro. Así que me merecía lo que fuera y esto no es lo hubiera querido, pero es lo mejor”, dijo sobre la oficialización de su designación.

En la misma línea aseguró que gracias a su estrategia “se lograron 21 senadores”, pero que ahora lo “ponen como un desaparecido”.

“Aquí solo hay la historia de una traición. Así que deja la película y deja el libreto que te hace Laura. Si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado nada de todas las inexperiencias”, puntualizó.

Cabe señalar que el canciller Álvaro Leyva firmó el decreto 0108 que oficializó la designación de Benedetti, pese a estar suspendido.

Además, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) aseguró que “Benedetti no cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como Embajador, cargo para el cual se exige a aspirante acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino, situación que en este caso no se cumple. Adicionalmente, no pertenece a la Carrera Diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares”.