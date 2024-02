En firme nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO; Leyva lo firmó

El canciller Álvaro Leyva firmó en las últimas horas el decreto 0108 que oficializa la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

“Nómbrese al señor ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.148.060, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, República Italiana”, dice el decreto.

El nombramiento ha causado varias reacciones de diferentes sectores, entre ellas las de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia. A través de un comunicado UNIDIPLO en primer lugar, aseguró que “Benedetti no cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como Embajador, cargo para el cual se exige a aspirante acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino, situación que en este caso no se cumple. Adicionalmente, no pertenece a la Carrera Diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares”, justifican.

En segundo lugar, desde la Unión cuestionan el trabajo de Benedetti en la embajada de Colombia en Venezuela.

“Durante su misión en Venezuela el señor Benedetti no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático. Durante el ejercicio de sus funciones, el ciudadano presuntamente incurrió en faltas de índole administrativa y disciplinaria, siendo una de ellas la ausencia injustificada de la sede diplomática. UNIDIPLO considera que insistir en su designación genera un riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional”, puntualizan.