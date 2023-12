Al Oído: Benedetti llegaría a un ministerio, ¿qué tanto le deben?

Somos un país en el que la gloria completa no nos llega, cuando no es una cosa es la otra. El ELN se compromete a suspender los secuestros con fines económicos cosa que por supuesto a todos nos alegra incluso a los que somos más incrédulos y poco les creemos.

Dicen que esta promesa se dará a partir del 30 de enero, sí es decir del otro año y entonces uno se pregunta qué pasará en lo que queda de este año. ¿No sería una verdadera de compromiso con La Paz mejor que liberarán a todos los secuestrados que tienen? ¿No sería mejor comprometerse a a no secuestrar pero sin ningún fin, ni económico, ni político, ni reclutamiento? ¿Por qué siempre inician con discursos que ilusionan pero que tristemente nos han demostrado que al final no pasa nada?

Mientras seguimos esperando ese regalo soñado de La Paz, en un acto de confianza y esfuerzo del Gobierno, nos enteramos de un nuevo atentado en la vía al Llano: un artefacto explosivo detonó en el peaje Pipiral. Por segunda vez en una semana un acto terrorista en la misma vía. Descuido total en seguridad , insisto debe salir el Ministro de Defensa. Así créanme que es imposible ser potencia mundial del turismo.

Y si por un lado llueve, por el otro no escampa; este año en materia de corrupción ha dejado también mucho de qué hablar y pocos regalos de ver justicia o recuerden lo que ha pasado por Odebrecht con Óscar Iván Zuluaga, su hijo y ahora el senador Ciro Ramírez quien de acuerdo a la Corte organizó y dirigió un entramado criminal.

Y por el otro lado Armando Benedetti sus confesiones escalofriantes, Juan Fernando Petro hermano del presidente y el tal pacto de la picota que se comprueba cada día más y el escándalo del año: La confesión de Nicolás Petro. Esto para decirles que la corrupción no tiene ideología ni color y que por igual debe indignar, en este país hasta que no caigan todos los corruptos de cuello blanco no podremos avanzar.

Cerramos con los logros de la alcaldesa Claudia López que salimos a la calle y no vemos por ningún lado pero en publicidad y autobombo aguantan todo.

Ahora si podemos decir: “mamá dónde están mis juguetes”.