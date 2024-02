UNIDIPLO preocupada por la llegada de Benedetti como embajador ante la FAO

Ante la publicación de hoja de vida de Armando Benedetti como nuevo embajador ante la Misión Permanente Colombia en la FAO en Italia, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia mostró su preocupación y rechazo por este nuevo nombramiento.

A través de un comunicado UNIDIPLO en primer lugar, aseguró que “Benedetti no cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como embajador, cargo para el cual se exige a aspirante acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino, situación que en este caso no se cumple. Adicionalmente, no pertenece a la Carrera Diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares”, justifican.

En segundo lugar, desde la Unión cuestionan el trabajo de Benedetti en la embajada de Colombia en Venezuela.

“Durante su misión en Venezuela el señor Benedetti no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático. Durante el ejercicio de sus funciones, el ciudadano presuntamente incurrió en faltas de índole administrativa y disciplinaria, siendo una de ellas la ausencia injustificada de la sede diplomática. UNIDIPLO considera que insistir en su designación genera un riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional”, puntualizan.

En ese mismo sentido resaltan la duplicación de recursos al abrir de nuevo esta misión en la FAO que había sido cerrada hace 24 años. “Asimismo, las gestiones ante estas organizaciones son de naturaleza técnica en temas relacionados con agricultura y alimentación, asuntos que no se reflejan en la hoja de vida del aspirante Benedetti”, agregan.

Finalmente, indican que, “UNIDIPLO advierte que no tuvo conocimiento de que la misión ante la FAO estuviere contemplada en el Plan de Aperturas de nuevas Embajadas y Consulados elaborado por la Cancillería durante el 2023. Por ello, resulta necesario conocer cuál fue el proceso de toma de decisión detrás de la apertura de esta Misión y los documentos técnicos que dan cuenta de su conveniencia”, concluyó.