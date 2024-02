Contralor sobre jet de lujo de Policía: “No hay daño fiscal, pero debe investigarse”

El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se refirió en diálogo con La W a la segunda revisión de la investigación que hizo el ente de control sobre la compra del jet de lujo de la Policía Nacional.

Luego de los primeros hallazgos, que revelaron que sí habría presuntas irregularidades en la compra de ese avión, el exdirector de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, solicitó la revisión.

Por ello, el actual contralor asignó al contralor delegado para la Gestión Pública, José Ignacio Arango, que se encargara de ese caso.

Zuluaga afirmó en W Radio que “lo que está cambiando esta revisión es el alcance de la forma en la que se estructuró el hallazgo, porque no podemos hablar de un daño total de 12 millones de dólares si el avión existe y está prestando un uso”.

Es decir, explicó que “el informe inicial tiene varias características, como que se violó un procedimiento o un plan de compras que tenía la Policía, en el sentido de que quien debe transportar pasajeros VIP es la Fuerza Aérea y no la Policía. Ese hallazgo se ha mantenido en su totalidad porque hay una falta disciplinaria”.

En ese sentido, el jefe del ente de control agregó que la indagación preliminar todavía se encuentra abierta y que buscan determinar si “hubo o no un sobrecosto en la compra de ese avión, porque para que pudiéramos pedir resarcir el 100% del valor del avión deberíamos tener varios hechos: uno, que el avión no existiera; dos, que no lo estuviesen utilizando y tres, que la aeronave no estuviese prestando un servicio”.

De este modo reiteró que “las características eran innecesarias. Es decir, se compró un avión para transportar pasajeros y no un avión para transportar equipos especiales”, pero que no se puede decir que el segundo informe fue totalmente contrario al primero. Por lo cual, según Zuluaga, los hechos se deben revisar disciplinaria y quizá penalmente.

Finalmente, señaló que realizaron un informe pericial que “estará en la indagación preliminar y si allí se demuestra que hubo un sobrecosto, la investigación lo que ordenaría si se llegara a abrir un proceso de responsabilidad fiscal, es por ese valor que tuvo un sobrecosto, pero si el informe pericial indica que el avión comprado con esas características técnicas es igual al que en el mercado se encontraba ese mismo valor por la Contraloría no puede de manera inmediata abrir un proceso responsabilidad si no existe un daño o un detrimento absoluto”, apuntó.