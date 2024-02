Nombran en Contraloría a político vinculado presuntamente con compra de votos

“Nombrar con carácter ordinario a Yoel Blanchar Plata (…) en el cargo de contralor provincial, nivel directivo, grado 01 de la Gerencia Departamental Colegiada la Guajira - SGR”, dice el documento firmado por el contralor general (e) Carlos Mario Zuluaga.

Al ser consultado, el contralor aseguró que el nombramiento había sido revocado porque “ningún nombramiento se hace si no se publica la hoja de vida”, porque “la Contraloría no permite ni permitirá que trabajen personas que hayan sido cuestionadas. Lo legal es que nadie que esté condenado o tenga vigente una sanción podrá ejercer un cargo”.

La consulta hecha por Sigue La W tenía como fin averiguar quién había hecho la sugerencia de elegir como contralor provincial al señor Yoel Blanchar, cómo había llegado su hoja de vida o si había sido recomendado. Además, que se explicara cómo fue el proceso de elección.

Lo anterior porque se tiene conocimiento que el señor Yoel Blanchar estuvo presuntamente vinculado a un caso de compra de votos cuando se desempeñó como concejal en el año 2018.

Grabaciones en poder de la Corte Suprema de Justicia daban cuenta de este delito electoral para favorecer supuestamente a unos candidatos en la Guajira y en los audios se escucha al entonces concejal.

Dichas grabaciones habían sido descartadas por ser ilegales, sin embargo, la Corte Suprema decidió tenerlas en cuenta y de paso compulsó copias para que se investigara a los no aforados sobre estos hechos.

Sigue La W también consultó al exconcejal y exdiputado, se le invitó a participar en el programa para que entregara sus explicaciones, dándole la oportunidad para que señalara además qué ha pasado con las investigaciones, sin embargo, manifestó lo siguiente:

“Ustedes me están juzgando y me están condenando, le recuerdo que yo tengo derecho al trabajo, tengo hijos y una familia a quien mantener. Todo se lo entrego a Dios. Te recomiendo hagas tu labor con objetividad, no te dediques a hacer daño al prójimo, a dañar la moral y el buen nombre de un padre de familia que tiene todo el derecho al trabajo para mantener su hogar, no he sido condenado Gracias a Dios por ningún despacho judicial. Quienes me están condenado son ustedes, te recuerdo que la justicia divina sí existe. No se dediquen a hacer mandados políticos”.

Finalmente, Sigue La W espera la resolución con la cual se revocó el nombramiento y las razones que se tuvieron para nombrarlo.

Todos los detalles a continuación: