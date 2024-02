Vuelve y juega: paro armado en Chocó por parte del ELN

Autoridades departamentales y militares en el departamento del Chocó investigan la aparición de un panfleto en el que, al parecer, se decreta un paro armado por parte de la guerrilla del ELN en los ríos Sipí y Cajón a partir de las “00:00 horas del día 10 de febrero del año en curso”.

Dicho paro, según el panfleto, busca “salvaguardar la vida e integridad de la población no combatiente”. Por eso, agrega el documento, este grupo armado “(invita) a la población a que se abstengan de moverse para evitar incidentes”.

El anuncio se da en medio de las operaciones militares contra la minería ilegal y otra serie de delitos en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, como también sobre el río Baudó y Bojayá. Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

Sin embargo, tras la aparición del panfleto, se está llevando a cabo un despliegue militar para proteger a la población civil que está afectada por el supuesto paro armado.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, firmaron el decreto que permite ampliar el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en medio de los diálogos que se adelantan con esta guerrilla para buscar la paz total.

“Prorrogar el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) entre el Gobierno Nacional y la organización armada rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), a partir de las 00:00 horas del día 6 de febrero de 2024 hasta las 24:00 horas del 3 de agosto de 2024″, dice el decreto.

En ese mismo orden, también se establecen los lineamientos para las operaciones militares contra los hombres del ELN.

“Ordenar la suspensión de las operaciones militares y operativos policiales ofensivos, así como de los actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Acciones Específicas acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos para la Paz, incluyendo sus modificaciones, a 2024, en contra de los integrantes de Ejército de Liberación Nacional que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo del CFBNT y los protocolos correspondientes”, agrega la norma.

“No se financiará la guerrilla, es para actividades de paz”

En días pasados, en entrevista con La W, la jefa negociadora del Gobierno con el ELN, Vera Grabe, se refirió al Fondo Multidonante acordado con esa guerrilla para recibir financiamiento del estado y agentes externos a las actividades de construcción de paz, entre ellas las que adelante el ELN.

“Se trata de financiar este proceso de paz, ese es el punto central, no son dineros para la guerra o para la acción armada, eso está claramente establecido, son acciones de paz y ese es el sentido y hay un compromiso de la comunidad internacional. La ONU y los otros países no se meten a algo que no se garantice que vaya para la paz”, señaló Grabe.

Además, afirmó que de ninguna manera el Fondo es una contraprestación a la decisión del ELN de suspender los secuestros con fines extorsivos.

“Aquí no hay un uso de las armas, este proceso tiene una cantidad de actividades que tienen que ver con política de paz, participación humanitaria, que eso es lo que se va a financiar (…) aquí no se están financiando las armas de la guerrilla”, aseveró.