Alcalde chileno se quitó la vida tras renunciar a su cargo

Jorge Roa, alcalde de Florida, una comuna al sur de Santiago de Chile, se quitó la vida este lunes. Había renunciado al cargo tras sufrir un accidente mientras conducía en estado de embriaguez el pasado domingo.

La información fue confirmada a Radio Bio Bio por María Carolina Inostroza, presidenta regional de la Democracia Cristiana, quien detalló que el alcalde “estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado el tema de la renuncia a su cargo a alcalde, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”.

Publicación alcalde chileno Jorge Roa. Foto: Captura Facebook / Aviduser Ampliar

En su cuenta de Facebook, Roa admitió su “error”, el cual fue conducir en estado de embriaguez, lo cual generó un accidente de tránsito el pasado domingo, y anunció su renuncia al cargo. “Infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello”. “Seré consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagaré el delito cometido”, añadió.

“No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia. Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso y no estaba bien ni física ni psicológicamente. Poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”, escribió en la redacción.