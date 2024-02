Es la mano siniestra de Gabriel Jaimes: Ramiro Bejarano denuncia investigación de Fiscalía

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, el abogado Ramiro Bejarano se refirió a su columna titulada ‘La conjura en tiempos de Barbosa’ y publicada en el diario El Espectador, en la cual denuncia que durante dos años fue incesantemente investigado por la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa, quien termina su período este 12 de febrero.

Según recoge el periodista Daniel Coronell en su sección, Bejarano revela que los documentos demuestran que, entre octubre de 2020 y agosto de 2022, funcionarios de policía judicial, investigadores de campo y analistas, estuvieron indagando sobre él y sus actividades “sin que él tuviera noticia de que lo estaban investigando”.

Cabe señalar que poco antes de que El Reporte Coronell se publicara en La W, la Fiscalía emitió un comunicado en el que advierte que la indagación corresponde a una línea investigativa por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

A su turno, Bejarano aseguró en diálogo con La W que este comunicado corrobora sus denuncias: “A pesar de la distracción que le ponen en el comunicado diciendo que no me han hecho seguimientos o escuchas (…) obviamente, sacan una un asunto al que nadie ha hecho referencia y negando lo que nadie ha dicho para que alguien salga a decir: ‘la Fiscalía negó todo’”.

En ese sentido, aseguró que el comunicado deja claro que “evidentemente lo que yo dije en mi columna es cierto: me estuvieron investigando o me siguen investigando, no lo sé (…) además, incurren en varios desafueros diciendo que ellos se apegan al Artículo 250 de la Constitución Política”.

Bejarano también aseguró que el ente acusador miente en sus afirmaciones, ya que “si ellos, en primer lugar, dicen que una de las líneas de investigación era investigar si la policía o agentes del DAS están involucrados en eso, no hay ninguna posibilidad o mención a que estén contemplando la hipótesis de la línea de participación de los militares en ese magnicidio”.

Por otro lado, Bejarano advirtió que le resulta curioso que la Fiscalía recuerde su gestión como director del DAS, pero “no recuerde, por ejemplo, que el director de la Policía en aquella época era el general (r) Rozo José Serrano y que el ministro de Justicia era Juan Carlos Esguerra”.

Por lo anterior, Bejarano sostuvo que esto muestra “clarísimamente que aquí está la mano siniestra de Gabriel Ramón Jiménez”, quien podría ser vicefiscal general una vez Martha Mancera asuma el cargo de fiscal general encargada mientras la Corte Suprema de Justicia elige a la sucesora de Francisco Barbosa.

“Yo lo que veo es que este comunicado confirma que estuvieron haciendo esas operaciones y, además, mienten: dicen que solamente practicaron una inspección judicial. ¿Usted cree que en una sola inspección judicial van a sacar todas estas matrices de información que tengo en mi poder, que dan cuenta de que durante casi 24 meses estuvieron haciendo seguimientos y análisis de inteligencia?”, cuestionó Bejarano.

Por eso, consideró que este no es un tema menor, sino que “hace parte de una gran conspiración” que, a su modo de ver, se inicia cuando el expresidente Álvaro Uribe se acerca a la Fiscalía General de la Nación junto con el abogado Diego Cadena a poner en conocimiento que “unos mafiosos que están en una cárcel en los Estados Unidos le dijeron que tenían información de que había un montaje contra su hermano, Santiago Uribe, y que además tenían una información sobre Álvaro Gómez”.

“Todo lo que yo dije en la columna está probado. Yo dije que me había investigado la Fiscalía durante dos años y ellos no lo niegan, dicen que eso sí ocurrió porque había un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que adelantó esa investigación con total autonomía de independencia. Pregunto yo: si están haciendo una investigación sobre eso y si tienen alguna duda del director del DAS de la época, sin que haya ninguna incriminación en su contra, ¿por qué no lo citaron? ¿Por qué no le dieron la oportunidad de defenderse?”, cuestionó Bejarano.

De esta forma, Bejarano reiteró que “aquí hay una maniobra política, una cosa más siniestra sobre el abuso de la Fiscalía General de la Nación”.

Adicionalmente, recordó que, durante el gobierno Duque, denunció la presencia de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a las afueras de su oficina: “Cuando yo me dirigía a la UNP preguntando por eso, me salieron con una babosada diciendo que estaban esperando a una persona que estaba siendo vigilada por ellos y que por eso llevaban varios días en este lugar”.

“Ha habido una guerra sucia organizada desde las más altas instancias del poder para tratar de involucrar a una persona decente que nada tiene que ver con este asunto (…) ese comunicado de la Fiscalía, si se lee bien, lo que se ve obviamente es la saña en contra mía”, advirtió Bejarano.

En cuanto a cuál ha sido su relación con Gabriel Ramón Jaimes, sostuvo: “Soy persona de pocos amigos y los amigos que tengo son gente decente. Mi relación con Jaimes: ninguna (…) mi relación, si se puede llamar así, ha sido tortuosa porque lo he tenido que denunciar en varias oportunidades por cosas en mi contra. Esto no es lo primero que se ve de la mano de él”.