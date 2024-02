El que Policía entrara a Palacio de Justicia no significa que no hubiera bloqueo: Chaverra

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, le respondió al Gobierno Nacional después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que la Policía Nacional pudo ingresar con normalidad al Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero, cuando se llevó a cabo la votación para elegir a la próxima fiscal general de la Nación y se desencadenaron los disturbios y protestas.

Chaverra expresó: “El hecho de que el general (William) Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema, no quiere decir que no existiera un bloqueo”.

El presidente de la Corte también advirtió que cinco compañeros suyos intentaron salir y tuvieron que devolverse porque “la Corte estaba física y materialmente bloqueada”.

Además, recalcó que “el bloqueo a las puertas de acceso y de salida a la Corte Suprema de Justicia significa, sin duda, un acto violento y de agresión, por cuanto representó una afectación a la libre movilidad”. También aseguró que por 3 o 4 horas no les fue posible transitar para salir de la Corte a voluntad.

Por otro lado, acerca de una mayoría con el voto en blanco para elegir a la próxima fiscal general de la Nación, el presidente Chaverra dijo que la Corte viene adelantando un proceso del cual está “seguro de que nos va a llevar paulatinamente a encontrar el consenso necesario para declarar la elección”.

El magistrado Chaverra también recalcó que espera que el Gobierno Nacional garantice todas las medidas de seguridad para que el próximo 22 de febrero la votación en Sala Plena se pueda adelantar con normalidad.

Además, sostuvo que no puede afirmar que el presidente Gustavo Petro haya fomentado las manifestaciones: “Yo no podría hacer una afirmación de esa naturaleza. Como Corte Suprema de Justicia, lo que aspiramos es que el Gobierno Nacional, a través de sus competencias, genere las condiciones –sociales y de orden público– para que sesionemos con tranquilidad y que los actos violentos y de agresión que se presentaron contra la Corte, que son absolutamente innegables, no se vuelvan a verificar”.

Para el magistrado, esto “representa una afectación a la separación de poderes, a la independencia y autonomía judicial, y una injerencia indebida en el ejercicio de nuestras competencias”.

Finalmente, Chaverra señaló que ya había tenido una conversación previa con el presidente Petro para manifestarle su preocupación de que se convocaran marchas cerca del Palacio de Justicia en contra de la Corte Suprema.